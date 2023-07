Marlène Mourreau, de nuevo soltera: "He roto con mi novio"

Se conocieron hace tres años en el estrecho de Gibraltar y el flechazo les llevó a una convivencia ahora rota por una separación definitiva. Marlène Mourreau y el fotógrafo Javi Nuño acaban de tomar caminos separados y la francesa abandonaba la semana pasada la casa que compartían en Marbella para instalarse en Madrid.

“Sí, he roto con mi novio Javi, ya no estamos juntos, nuestra relación no tenía sentido de seguir. Lo mejor era separarnos. La relación duró lo que tenía que durar. Sinceramente, me cansé, Javi ya no seguía mi ritmo vital. Ni vertical ni horizontalmente… Aquello no funcionaba. Hice las maletas y me vine para Madrid”.

Se le van los ojos detrás de una chica que acaba de pasar a nuestro lado y confiesa que “soy bisexual, y esa chica es guapísima. Me gustaría conocerla. Pero, bueno, vuelvo a estar soltera y sin compromiso. Vivo sola, porque mi hijo se independizó y le va muy bien como actor. Tiene cuatro millones de seguidores en sus redes sociales”.

- ¿Mantiene contacto con su padre, con Michel Guevara?

- La última vez que coincidimos en un estreno intentó esquivarme, pero yo fui y le saludé.

Marlene habló con nosotros durante el acto de selección de Miss y Míster Top Model España, en el que ella forma parte del jurado: “La ganadora, Margarida de Almeida, es una mujer muy guapa de origen angoleño, que lleva viviendo en España hace tiempo. Y el chico ganador, Alex Rozhko, nació en Ucrania, pero también lleva años afincado aquí. Han demostrado ser los mejores sobre la pasarela”.