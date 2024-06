Marta Riesco: “Estuve a punto de suicidarme, no encontraba alicientes en mi vida”

Ha pasado un año desde su traumática ruptura con Antonio David Flores, dos semanas después de ser despedida de su trabajo en Mediaset. Marta Riesco se encontró sin pareja y sin trabajo y empezó un camino vital duro y difícil.

Hoy nos hace una terrible confesión que demuestra su caída a los abismos: “me encontraba tan hundida que, si no fuera por mi familia, me habría suicidado. Estuve a punto de hacerlo, no encontraba alicientes en mi vida.”

Marta Riesco Instagram

¿Cuál es su estado de ánimo?

Me siento súper liberada. Necesito contar lo que me ocurrió como forma de desahogo y liberación. Fue muy duro, en apenas dos meses se truncaron mi vida personal y profesional. Tenía que empezar de cero y fue terrible. Pero me siento orgullosa de dar el paso de contar aquella desgracia que casi acaba con mi vida. Me siento más fuerte y más valiente.

La he visto “destrozada”…

Destrozada, humillada y hundida. Y ridiculizada, perdida, con mi imagen por los suelos, y abandonada por el hombre al que amaba. Lo del suicidio lo valoré completamente en serio.

¿Es posible olvidar el daño que le hizo Antonio David?

Le he olvidado totalmente, está completamente fuera de mi vida. No quiero saber nada de él. Me engañó, pienso que nunca me quiso. Se rio de mi en mi propia cara. Por suerte ya le tengo olvidado.

¿Y le ha llamado alguna vez ese hombre en este último año?

No, jamás. Nunca entenderé su actitud, si se fue es porque no querría volver conmigo de verdad. Pienso que no me quiso nunca… es que no tengo ni idea de lo que buscaba en mi. Si tú quieres a alguien no la abandonas en sus peores momentos.

Mira que le avisaron de que Antonio no era “trigo limpio”…

Y le defendí por encima de todo, pero llegué a descubrir todo lo malo que llevaba dentro. Tenía delante un hombre que no era tan bueno como yo creía. Desde luego. Todavía estoy en el proceso de asimilar y no podría decirte si se aprovecho o no de mi.

¿De qué vive?

De mi trabajo como influencer en las redes sociales, y me va muy bien. Vivo en la misma casa y salgo adelante lo mejor que puedo. Y con el sueño de regresar a la televisión.

Pero la transición del todo a la nada habrá sido dolorosa.

Mucho. Lo perdí todo en dos semanas, mi trabajo, mi pareja… si no hubiese ido a terapias, el apoyo de mis amigos y pastillas… no habría salido adelante.

Sus ex compañeros de Mediaset no se portaron bien con usted.

Me dieron de lado. Solo me apoyaron mis amigas de fuera del trabajo, las de toda la vida. Y gente que conocí en aquellos duros momentos. Porque los del trabajo no me volvieron a hablar. Se alejaron todos de mí. No tuve ni un solo mensaje de apoyo. Bueno, sí, tuyos, de Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos.

Menos mal que la terapia le está ayudando muchísimo.

Me está yendo muy bien.

Ahora se la ve bien con su nuevo cambio físico.

Pues hago mucho deporte y cuido mucho mi dieta. Quizá lo que ve es que estoy más fuerte. Sigo con la misma talla de antes.

¿Se cierra al amor hasta que se curen totalmente sus heridas sentimentales?

Claro que no. Por supuesto que estoy abierta a la llegada de un nuevo amor. Eso siempre. Llevo un año sola y ojalá que aparezca un hombre con principios y bueno a mi lado.