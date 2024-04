Marta Riesco la “lía” con Cristian Suescun y no duda en “coger el toro por los cuernos”

Este fin de semana Marta Riesco ha dado por concluida su mala racha y lo ha hecho disfrutando del ocio nocturno de Toledo. Lo cierto es que, la que fue reportera del programa de Ana Rosa lleva un tiempo soltera y las redes se han incendiado con los rumores de que esto podría estar apunto de cambiar. El pasado sábado Marta Riesco fue pillada besándose con el hermano de Sofía Suescun. Cristian y la periodista coincidieron en Talavera de la Reina y, aunque se conocían desde hace tiempo, nadie esperó que pudiera haber algo entre ambos.

La situación ha llegado a tal punto que la ex de Antonio Flores se ha pronunciado en su perfil de “Instagram” para abordar todos estos rumores. “A ver mis vidis como veo que se está liando (y nunca mejor dicho), mejor aclaro todo por aquí que ya sabéis que soy de coger el toro por los cuernos y no esconderme de nada”, decía antes de entrar en materia. “Ni hemos quedado anteriormente ni esa noche quedamos. Coincidimos sin más y nos llevamos súper bien desde hace años. También es cierto que esa noche nos llevamos aún mejor pero hasta ahí. La única relación que nos une es la de colegas”, Marta Riesco ya se pronunció sobre las imágenes grabadas asegurando que todo esto era fruto del buen ambiente que se respiraba durante la fiesta. “¿Que nos lo pasamos genial y nos grabaron? Sí, ¿y? A mí también me sorprende que para alguien yo sea lo suficientemente interesante como para no soltar el móvil y grabarnos en vez de salir de party y darlo todo (como hice yo)”.

Marta Riesco responde a sus seguidores Instagram

Lo cierto es que para la influencer la situación que ha tenido que vivir en los últimos meses le habría pasado factura y se lo ha explicado así a su comunidad: “Como sabéis venía anímicamente tocada por todo lo de los últimos días y lo di todo en Talavera sin importarme nada más que pasarlo bien. Y así lo hice”, decía antes de añadir que “mejor que me pillen besándome que matando, robando o haciendo daño a alguien”.

Para dar por zanjado el tema ha hecho un alegato final: “Como mujer soltera que soy hago lo que me da la gana cuando me da la gana. No me arrepiento de nada y sigo con mi 'sí a todo'. Pero no hay ni relación, ni ilusión, ni enamoramiento, ni principio de nada”, relataba la influencer haciendo gala de su doctrina de pensamiento. “Por lo demás, espero vivir muchas más noches así, rodeada de risa, amigos, buen rollo, bailes, besos y meneos. Que bastante mal he estado mis vidis en el sótano durante mucho tiempo”, añadía sobre lo próximo que está dispuesta a vivir. “A quien no vive, no le pasan cosas. Prefiero vivir”, concluía este speech que ha tenido que hacer de manera escrita en esta ocasión. Lo cierto es que su experiencia por las noches de Toledo fue tan intensa que por el momento está algo afónica. Rápidamente, la contestación de sus seguidores ha sido unánime, afirmando que no tiene porqué explicar con quien sale o deja de salir. “Mis explicaciones son para mis viditas, que ya sabéis que sois parte fundamental en mi vida por supuesto. No quiero que penséis que evito hablar de un tema”, decía antes de afirmar que tiene la mejor comunidad de todas.