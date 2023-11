Máximo Huerta respira aliviado: "Somos fuertes"

Hace apenas una semana Máximo Huerta, periodista y escritor español, empleaba sus redes sociales para enviar un mensaje que preocupó a algunos de sus seguidores. En su comunicado anunciaba que cancelaba su asistencia a los próximos eventos que tenía programados a lo largo de la pasada semana. Según pudo saber el diario ‘El Mundo’ en su momento, esta decisión tan apresurada fue tomada por el delicado estado de salud de su madre, Clara Hernández.

“He cancelado el evento de esta tarde -lunes, 13- en los Premios Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, el evento de mañana en un congreso literario de San Sebastián y un galardón que me entregan el fin de semana en Madrid”, relataba al citado medio muy presionado por las circunstancias. Sin embargo, ahora ya puede respirar de nuevo aliviado, cosa que ha querido compartir con sus seguidores: “Es un gusto hablaros desde aquí desde ‘Instagram’, voy paseando a Leo. Hoy son buenas noticias. He estado pendiente de mi madre todos estos días por un asunto que ya por fin parece que se ha paralizado, así que este paseo me sabe a gloria”, comunicaba feliz ante la buena nueva.

Máximo Huerta. Instagram

Finaliza sus sentidas palabras dando las gracias a todos aquellos que le han enviado mensajes de apoyo desde las redes sociales y con un renovado ánimo remarca: “Somos fuertes”.

Y es que en los últimos años Clara Hernández ha tenido varios sustos en cuanto a su salud, por lo que su hijo único tomó la decisión de que “lo urgente es lo importante” y situó a su madre en el centro a fin de poder compartir grandes momentos juntos. “Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz”, relató en unas declaraciones ofrecidas a principios de años a ‘El Español’.

Por su parte, el que fue Ministro de Cultura no ha frenado en sus proyectos profesionales y ha continuado desarrollando su faceta de escritor. Actualmente, el panorama literario se encuentra a la espera de su último libro ‘París despertaba tarde’, obra que verá la luz a finales del próximo enero.