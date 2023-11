Máximo Huerta cancela sus próximos compromisos por causa de fuerza mayor

Este lunes el escritor y periodista español Máximo Huerta se ha visto sobrepasado y ha tenido que cancelar los próximos compromisos que tenía en su agenda para las siguientes semanas. Mediante sus redes sociales el escritor ha pedido disculpas por no poder asistir ni al festival ‘literaktum’ de San Sebastián ni a los Premios de Igualdad del ayuntamiento de Valencia. “Por motivos personales no estaré presente en el evento. Mis disculpas”, transmitía con un breve menaje pero que daba a entender que el exMinistro de Cultura y Deporte de España no estaba atravesando uno de sus mejores momentos.

Y es que, según ha podido conocer ‘El Mundo’, la salud de su madre está en un momento muy delicado y por ella “he cancelado el evento de esta tarde -lunes, 13- en los Premios Igualdad del Ayuntamiento de Valencia, el evento de mañana en un congreso literario de San Sebastián y un galardón que me entregan el fin de semana en Madrid”, relataba al citado medio.

La salud de su madre, Clara Hernández, ha tenido golpes muy duros en los últimos años tras ser diagnosticada de un tumor. En consecuencia, Huerta tomó la complicada decisión de priorizar ya que “lo urgente es lo importante”, señala refiriéndose a pasar tiempo de calidad con su madre. En anteriores declaraciones ya confesó que este fue el motivo por el que regresó a vivir cerca de su madre. “Me fui a vivir a Buñol para cuidarla y sobre todo para no tener una pena de futuro. Quiero morirme tranquilo y que ella haga el viaje feliz”, relataba Huerta asumiendo su responsabilidad como hijo único.

En cuanto a su faceta laboral, Máximo Huerta ha conseguido un curriculum muy importante y dentro de poco verá publicado su nuevo trabajo con el título de ‘París despertaba tarde’. Este proyecto se suma al de la reciente apertura de la librería ‘La librería de Doña Leo’ el pasado mes de enero, un negocio con especial importancia para el escritor que vio la luz en su Buñuel natal.