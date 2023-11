La mejor amiga de Edwin Arrieta publica una de sus últimas imágenes en el quirófano

La semana que viene se cumplirán tres meses desde que Daniel Sancho fue detenido en Tailandia, acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano con el que mantenía una relación que todavía hoy suscita varias incógnitas. Desde entonces, han visto la luz un sinfín de testimonios procedentes tanto del entorno cercano del chef español como de la víctima, y en este último grupo se encuentra Viviana Ordosgoitia, una de las mejores amigas del doctor.

Ella fue una de las que se puso en contacto con Daniel Sancho cuando Edwin Arrieta desapareció, y pocos días después de conocerse su asesinato, la joven le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales: “Me niego a pensar que no volveré a verte, me niego a creer toda esta pesadilla que estamos viviendo, quisiera que todo fuera un mal sueño. Fuiste luz y felicidad para mi vida y la de mi familia”.

Edwin Arrieta en quirófano Redes sociales

Ahora, a punto de cumplirse tres meses del asesinato de su amigo, Viviana Ordosgoitia ha querido recordarle publicando un vídeo en el que Arrieta aparece en el quirófano, en plena operación, mientras envía un saludo a su íntima. “Te pienso todo el día, mi doc. Extraño tu voz y todo de ti”, lamenta la joven ante las imágenes.

Daniel Sancho intenta librarse

En las últimas horas, Daniel Sancho ha sido noticia después de que su nuevo abogado revelara que el chef intentó librarse de permanecen en la prisión de Koh Samui mediante el pago de una fianza. Hasta ahora, no se había conocido que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo haya querido pagar una fianza que le libraría de su estancia preventiva en la cárcel. Las condiciones entre rejas son deplorables, pero él decía estar “tranquilo” cuando ingresó. Eso sí, la Justicia tailandesa ha frenado sus pretensiones de raíz, dejándole claro que no podrá eludir su encarcelamiento.