Se filtra un vídeo inédito de Daniel Sancho viendo una pelea dos días antes de morir Edwin Arrieta

Los últimos pasos de Daniel Sancho en libertad están siendo analizados con lupa. Todo lo que hizo antes del asesinato de Edwin Arrieta es relevante, más si explica cuáles fueron sus movimientos en Tailandia. Esto hace que el nuevo vídeo que se ha filtrado en las redes sociales sea tan relevante y haya copado tantos titulares en cuestión de minutos. En este nuevo documento gráfico se puede ver al hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo disfrutando de una de sus grandes pasiones, el Muay Thai, una práctica deportiva que él mismo ha practicado y que le ha llevado al país asiático en varias ocasiones. Ahora tendrá difícil salir de allí.

Daniel Sancho en un combate de Muay Thai Youtube

Después de casi tres meses ingresado en el cárcel de Koh Samui, Daniel Sancho vive ahora centrado en el juicio que está por venir y las fatales consecuencias que podría tener el resultado sentenciado por el juez. Ahora no tiene nada más en qué pensar, el resto le importa bien poco, pues desea librarse de la pena de muerte y un día regresar a España, aunque sea para seguir entre rejas. Pero antes se debe esclarecer qué pasó en Tailandia, antes, durante y después de la muerte del cirujano colombiano. Un caso plagado de preguntas sin resolver, pues sus pasos han sido misteriosos y, de paso, ocultados.

Pero no todos consiguen permanecer en secreto, como así ha sucedido ahora con la publicación de un vídeo en el que se muestra a Daniel Sancho. No es el protagonista, pues él tan solo es un espectador más del espectáculo que sucede en el ring, donde dos contrincantes se miden en Muay Thai. El joven chef está fascinado por la escena, pues se le ve emocionado e incluso dispuesto a inmortalizar algún momento clave con su propio teléfono móvil. Está solo, aunque rodeado de otros aficionados de este arte marcial.

Unas imágenes que no habían visto la luz hasta ahora y que fueron grabadas cuando aún nada hacía indicar lo que estaría por suceder. Quizá, quien las filmase no le diese la importancia que ahora tienen, pero al fondo a la izquierda de la pantalla se puede ver claramente a Daniel Sancho. Con camiseta blanca y su característica melena rubia, que perdió en su primer día en prisión, el joven disfrutó del espectáculo, jaleando y aplaudiendo. Se le ve feliz y relajado. Quizá porque Edwin Arrieta aún no había llegado a Tailandia. El combate fue el 31 de julio, cuando el joven aterrizó en la isla, pero su amigo no llegó hasta el 2 de agosto. Ese día todo cambió para ellos. Ahora solo un juez podrá establecer qué sucedió realmente.