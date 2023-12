Mercedes Milá: «Soy mucho menos valiente de lo que debería»

«¿Estáis grabando? ¿Qué no se está grabando? Entonces no me preguntes nada más. ¡Si no hay cámara no hablo!». Mercedes Milá (Barcelona, 1951) ya avanzaba en la presentación de «No sé de qué me hablas» que iba a tirar del descaro y la pasión con los que han capitaneado este oficio desde que debutó en TVE, hace casi cinco décadas. La catalana ha regresado haciendo dupla con Inés Hernand y del brazo de Zanskar, la productora con la que hemos saboreado en Movistar Plus, para redescubrirnos sus hits y actualizarse junto a un público joven, con el que, a sus 72, sigue compitiendo en curiosidad.

«No sé de qué me hablas» pretende explicar a los jóvenes las diferencias de la España del pasado con la actual. ¿No nos reconoce ni la madre que nos parió?

No tenemos absolutamente nada que ver con la España del dictador Franco. Poco a poco, hemos ido recuperando la libertad, la democracia y, desde luego, la España de hoy, con todos los problemas que uno pueda describir, es una España infinitamente mejor. El programa trata de enseñar imágenes de hace 30 ó 40 años y compararlas con la España de ahora. Así el público se entera de cosas que no sabía.

¿Qué está aprendiendo de las nuevas generaciones?

Mucho, tanto en vocabulario, como en actitudes, como en acciones. Hay mucho que aprender de los jóvenes cuando les escuchas.

En un alarde de concreción, ¿podríamos decir que vuelve a TVE, 33 años después, gracias a Lola Flores?

(Ríe) Si acaso gracias a mi sobrina Marina, que era la que no sabía quién era Lola Flores. Vuelvo con un formato creado por María Ruiz, la CEO de Zanskar, y sobre todo por la decisión de Jose Pablo López, el director de contenidos de la casa.

Trabaja los jueves por la noche y se bate en duelo con «Gran Hermano». ¿Cuáles son sus mejores armas?

Si te digo la verdad, no sabía ni que «Gran Hermano» iba a la misma hora que nosotros...Mis mejores armas siempre han sido las preguntas, la palabra, la atención, la curiosidad y el respeto.

Mercedes Milá presentará junto a Inés Hernand RTVE

La cadena pública también ha recuperado a Jordi González, Jaime Cantizano, Paula Vázquez o Ramón García. ¿Añadiría algún otro nombre bueno?

Y a Pedro Ruiz. No añadiría más nombres porque creo que están todos.

La presentadora Elsa Anka denuncia que el edadismo hacia las mujeres le impide trabajar a los 57. ¿Usted es la excepción que confirma la regla?

La palabra edadismo no me gusta nada. Nunca he tenido problemas, ni a los 57, ni a los 60, ni a los 72, que son los que tengo... Cada uno tiene unas circunstancias personales.

Después de que Rosalía haya aceptado la petición de entrevista que le hizo por Instagram. ¿Algún otro nombre con mayúsculas al que desea pescar, con o sin redes?

Invité a Rosalía, me contestó y estamos en ello. No está confirmada del todo, porque es una artista tan importante en el mundo que será complicado tenerla en el programa. Pero yo nunca tiro la toalla. Estuve ocho años esperando hacer la entrevista de Adolfo Suárez. Así que seguiremos insistiendo para que Rosalía venga.

Después de regresar a la pública, ¿habrá un «continuará» en la que siempre ha considerado su casa?

¡Cómo voy a pensar en el continuará si estoy empezando! Procuro echar el resto en el programa en el que estoy, pero desde luego ni una neurona de mi cerebro está puesta en marcha en el futuro después de este programa, con un excelente equipo y tratando de llegar a la gente.

Siempre ha tenido fama de valiente. ¿Por qué no se calla?

Muchas gracias por el piropo. Soy mucho menos valiente de lo que debería ser. Sí me callo, hay cosas que me callo, aunque no lo parezca, menos que otras personas, pero me callo porque hay cosas que no se pueden decir. Y tampoco se trata de herir a nadie, si no es imprescindible.

Presentó el «Manual de resistencia» de Pedro Sánchez. ¿Le llegó a llamar el presidente para que hiciera lo propio con su nueva obra, «Tierra firme», que han moderado Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero?

La verdad es que no sabía ni que la nueva obra estaba ya en capilla. Así que nada de nada.

Al margen de la televisión, colabora en la librería +Bernat, en Barcelona. ¿Más un placer que un negocio?

Formo parte de un grupo de 54 personas que somos socios para sacarla adelante. Las librerías nunca han sido un gran negocio, sí una lucha que, a veces, da alegrías impresionantes.

Para terminar. Además de fichando a Carlos Franganillo, ¿cómo puede recuperar Mediaset la audiencia perdida en los últimos meses (o ha venido a hablar de su libro)?

Telecinco es un lugar donde trabajé 16 años en «Gran Hermano», salí de allí en 2016 y no he vuelto a tener una relación laboral con la empresa. Ojalá las cosas que se han destruido con Borja Prado, que va a dejar de ser presidente, se vuelvan a recuperar. Desde luego, Carlos es un profesional extraordinario y lo hará muy bien.