¿Mercedes Milá vuelve a Televisión Española? 'No sé de qué me hablas'

Televisión Española ya promociona el nuevo programa con el que Mercedes Milá regresará "muy pronto" a La 1 33 años después. 'No sé de qué me hablas ' se trata de un formato de entrevistas que ahondará en nuestro pasado reciente mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

Pero en esta aventura, la otrora presentadora de 'Gran Hermano' no estará sola, sino que contará con el acompañamiento de la joven periodista Inés Hernand. Así, en una de las promos emitidas por TVE se puede ver a Hernand hablándole a Milá con términos de su generación y a esta respondiendo con gestos de incomprensión:

"Mercedes, que eres unas queen, qué ilusión este crossover, ¿no?".

En la otra promo aparece en pantalla Mercedes Milá en su paso por TVE cuando era muy joven: "Hace 33 años de esas imágenes, y ahora vuelvo a RTVE con un programa que se llama 'No sé se qué me hablas'. Esa televisión que me vio crecer y donde aprendí tantísimo; esa televisión que me hace feliz pisar", asegura la presentadora.

De qué hablo cuando hablamos de 'No sé de qué me hablas'

En 'No sé de qué me hablas', la periodista mostrará a los jóvenes el país del que venimos a través de su extenso archivo de entrevistas y, al mismo tiempo, tratará de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

Cada entrega tratará sobre un gran asunto atemporal y de interés general. En un tono distendido, Mercedes Milá entrevistará a personajes conocidos y relacionados con el tema. En algunas ocasiones, se tratará de personas que ya entrevistó hace décadas, y en otras, protagonistas que tienen cosas que decir sobre la temática escogida, pero que nunca antes ha entrevistado.

El público jugará un papel activo y estará formado por personas de distintas edades y con diferentes puntos de vista, que sean un reflejo del mundo en que vivimos y con el objetivo de que aporten opiniones tan diversas la propia sociedad española.