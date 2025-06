Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio rompen su relación: "Pido respeto para ambos"

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio han roto su relación. Después de dos años intensos de amor, la pareja ha tomado caminos separados. La empresaria, después de días de rumores y especulaciones, ha confirmado la noticia en su perfil de Instagram. Tras el revuelo, la joven ha decidido privatizar su perfil.

"Miguel Ángel y yo llevamos un tiempo separados. Pero ante todo somos una familia y pido respeto para ambos", ha escrito Rebeca en el mensaje. El actor, rápidamente, ha reaccionado al comunicado con un emoticono de un corazón. Por su parte, Silvestre no ha compartido nada en su perfil de Instagram.

Una relación consolidada

La pareja se conoció en el festival Arenal Sound en 2023. A pesar de ser uno de los actores más famosos de nuestro país, su relación se consolidó apartada del foco mediático. Aún así, en estos dos años de noviazgo, Miguel Ángel y Rebeca se han dedicado infinitas declaraciones de amor en sus redes. De momento, se desconocen los motivos de su ruptura.

Fue a en el mes de mayo cuando comenzaron los rumores sobre una posible ruptura entre ambos. El programa "Socialité" aseguraba haber recibido información del entorno de la empresaria sobre la separación de la pareja. Tras ponerse en contacto con ellos, se pusieron "muy nerviosos". "No querían dar declaraciones, pero luego me ha dicho "no quiero tratar este tema, no me apetece hablar, no lo suelo hacer" y me dice 'estamos en dos rangos diferentes", señaló el redactor del programa en su día.

"¡Hola!" pudo confirmar en aquel momento que Miguel Ángel y Rebeca estaban más unidos que nunca, e incluso compartieron una fotografía en la que aparecían abrazados junto a la siguiente frase: "Vivimos en un mundo donde lo falso se aplaude y lo auténtico incómoda".

Rebeca Toribio, una empresaria de éxito

La joven es una de las empresarias más influyentes de nuestro país. A sus 31 años, es la Directora Ejecutiva de Superchulo, una cadena de restaurantes de comida vegana y sana que triunfa en la capital. La revista Forbes la incluyó en la lista de personas menores de 30 años más exitosas en 2023. Además, Rebeca Toribio triunfa en redes y cuenta con más de 49.000 seguidores en Instagram. La cuenta de Superchulo acumula 149.000 followers.