Miguel Ángel Silvestre se salta su regla de oro y publica un romántico vídeo con su novia para empezar el año

Los más afortunados en el amor han podido despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025 acompañados de su pareja, y los más privilegiados, además, lo han podido hacer en un lugar de excepción. Este es el caso de Miguel Ángel Silvestre, que como otros tantos famosos o adinerados han hecho las maletas para celebrar la Nochevieja en un lugar de lo más especial.

El actor se ha decantado por Formigal, una estación de esquí sita en el Alto Gállego, en la provincia aragonesa de Huesca, que se ha convertido en un referente para los amantes de este deporte, aunque también en un “place to be” para la jet que disfruta más socializando que esquiando.

Además, Miguel Ángel Silvestre ha contado con la compañía de su pareja, Rebeca Toribio, con la que mantiene una relación desde hace algo más de un año. “El amor a -1º”, ha comentado junto a una serie de imágenes y vídeos en los que aparecen como dos tortolitos, comiéndose a besos mientras dan la bienvenida al recién comenzado año.

Se trata de una muestra pública de amor poco frecuente en Miguel Ángel Silvestre, muy reservado en lo que a su vida privada se refiere. De hecho, son pocas las ocasiones en las que se ha pronunciado ante los medios sobre su relación con Toribio.

“No sé, no sé. Pues mira, no lo sé muy bien, igual me lo tengo que preguntar”, reflexionó cuando un reportero le preguntó la razón por la que le cuesta tanto referirse públicamente a su pareja y hablar claro sobre su relación.

En cualquier caso, no hay más que ver las imágenes que él mismo ha compartido para caer en la cuenta de que atraviesan un muy buen momento y que su romance está más que consolidado.

De hecho, Rebeca ha sido una más en las celebraciones de Navidad de la familia de Miguel Ángel Silvestre. Han pasado juntos las fiestas en la casa de la infancia del actor, un lugar lleno de recuerdos especiales para él que ahora ha compartido con la mujer con la que, de momento, comparte su vida.

“Desconectando. Feliz. Rodeado de mi familia… Desde mi habitación de cuando era pequeño os mando los mejores deseos para estas fiestas”, expresó el que fuera protagonista de “Sin tetas no hay paraíso” junto a una recopilación de imágenes de esos días en los que se empapó de cariño, amor y familia a partes iguales.