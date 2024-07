Nacho Palau, tímido, define su relación con Ricky Martin

Mucho juego está dando la presencia de Nacho Palau en los conciertos de Ricky Martin en España. Se sabía de su amistad, pues viene de lejos. El cantante es buen amigo de su expareja, Miguel Bosé, y de hecho es padrino de uno de sus hijos. De ahí que haya trato estrecho entre ellos. Sin embargo, las últimas informaciones apuntaban a que esa cercanía se había hecho aún más próxima y que la actitud cariñosa con la que habían sido visto en A Coruña hacía pensar que entre ellos podría haber algo más. Para José Manuel Parada, testigo de lo sucedido, los límites de la amistad se desdibujarían al estar “muy cariñosos”. Esto, unido al hecho de que el escultor cruzó la Península de costa a costa para ver a su amigo en directo, cuando días después coincidirían en Valencia, hace creer que entre ellos ha podido surgir un noviazgo.

Como cabría esperar, se contaban las horas para que se realizase la pregunta del millón a los protagonistas. En esta ocasión, el primero en hacer frente a los dimes y diretes que le hacen novio de Ricky Martin ha sido Nacho Palau. Nada más ver aparecer a los reporteros en plena calle, con el justiciero calor que está haciendo, sabía qué cuestión les atañía. En respuesta a lo publicado en ‘Y ahora Sonsoles’, el ex de Miguel Bosé ha querido aclarar al mismo programa que su relación con el cantante es estrictamente amistosa: “Somos muy amigos”, se limitaba a decir con una amable sonrisa, a la vez que zanjaba el tema con un “está todo bien” por respuesta.

No está dispuesto a dar pábulo a estas especulaciones que le sitúan muy cercano al artista puertorriqueño. Pero es que es cierto que son íntimos, desde hace muchos años. Su amistad viene de lejos, de los años en los que Ricky Martin compartía momentos entre bambalinas con Miguel Bosé y donde siempre estaba Nacho Palau como su fiel escudero, además de pareja a la sombra. Con el paso de los años, su vínculo se ha ido fortaleciendo, incluso cuando el cantante rompió con el escultor e iniciasen una guerra legal por el futuro de sus cuatro hijos. Uno de ellos, por cierto, apadrinado por Ricky. De ahí que le parezcan delirantes las afirmaciones que les sitúan en el mismo plano amoroso, a lo que Palau rechaza de pleno con un contundente “por favor, dejadme tranquilo”.

Y es que Nacho Palau ha reconocido al programa de Sonsoles Ónega encontrarse “mal, muy mal”, por culpa de estas informaciones puestas en su plató. El hecho de que se especule un romance con Ricky Martin no es de su agrado, aunque a muchos les gustaría ser relacionado con él aunque tan solo fuese en un titular. Su amistad parece más fuerte que eso y no quieren ponerla en juego, así como poder generar malos entendidos de cara a sus respectivas exparejas, pues ambos están ahora solteros. Eso sí, al ser preguntado sobre si estará en el próximo concierto de Ricky Martin, el artista no ha sabido qué responder, pues si es afirmativa acrecentará los rumores de romance, pero si es negativa podría incurrir en una mentirijilla, de ahí que se ande por las ramas y opte por un tímido: “Me lo estás poniendo muy difícil”.