Ricky Martin y Nacho Palau, pillados “muy cariñosos” entre bambalinas

Ricky Martin está en el ojo del huracán desde hace unas semanas porque ha reaparecido con más kilos de los que se le presuponía. El ídolo de masas ha vuelto a subirse a los escenarios, regalando su talento y levantando pasiones, aunque ahora parece que no tantas por su nueva silueta. Pero aseguran que no le importa demasiado que haga engordado un poco a Nacho Palau, su buen amigo con el que se le vio entre bambalinas durante el concierto que el puertorriqueño ofreció en A Coruña. El que fuese pareja de Miguel Bosé estaba detrás del escenario del Coliseum, viendo cómo su amigo se metía al público en el bolsillo, sintiendo de cerca la pasión que despierta en todos. ¿También en él? Dicen que sí.

El cantante es buen amigo de Nacho Palau, a quien conoce por su relación con Miguel Bosé. Las trifulcas entre la expareja no han minado en su amistad, aunque aún se resuelven temas delicados en los juzgados, como aquellos referentes a sus hijos. Por cierto, Ricky Martin es padrino de uno de ellos, de Tadeo. De ahí que se entienda el cariño que ambos se tienen. Eso sí, ya hay quien asegura que entre ellos los límites de la amistad se han desdibujado y que las muestras de afecto han ido mucho más allá. Al menos es lo que se mantiene en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ por parte de José Manuel Parada, que dice haber presenciado cómo los amigos no tuvieron reparo alguno en expresar su amor en público: “Cariñosos es poco, más. Se quieren muchísimo”. Tanto que, para él, hay algo más detrás que no han querido contar.

Y es que al presentador le suena un tanto extraño que el artista haya decidido coger a sus hijos y recorrer la distancia entre Valencia y A Coruña para ver a Ricky Martin en concierto. Muchos kilómetros tan solo para verle en directo sobre el escenario, cuando este mismo miércoles repetía hazaña en Madrid, a mitad de camino entre ambos, o el próximo fin de semana hará lo mismo en Valencia, sin necesidad de viajar. Especulan con la posibilidad de que vaya a estar también presente este viernes entre bambalinas durante el show en Valencia, tierra donde se instaló el escultor tras romper con Miguel Bosé. Aunque no se atreven a decir que entre ellos ha podido surgir el amor o que hayan decidido apostar por su romance ahora que ambos están solteros. Lo cierto es que esta posibilidad ha dado juego en el plató de Antena 3, donde se ha dejado entrever que “no es normal” lo cariñosos que estaban, si solo son amigos.