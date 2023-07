Nagore Robles comparte el emotivo mensaje que ha enviado a su padre: “Gracias por encajar lo que te he dicho”

Nagore Robles es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla, pero más allá de su carrera como colaboradora o presentadora de televisión, la vasca también se ha consagrado como influencer y cuenta en su perfil oficial de Instagram con más de un millón de seguidores, con quienes comparte algunos momentos de su día a día.

Ahora, la exconcursante de “Gran Hermano” ha publicado el emotivo mensaje que hizo llegar a su padre, a quien agradece su comprensión y predisposición a “aprender, a cambiar, a dar cariño y a conversar”.

La influencer cuenta orgullosa que ha sabido dar un giro de tuerca a la relación que mantiene con su padre, antes más distante y fría. “Lo más difícil que he conseguido es saber pedir amor. Darlo, a pesar de lo dura que soy, me cuesta mucho menos, sobre todo si hay confianza, aunque con el tiempo he aprendido incluso a darlo a desconocidos; pero pedirlo requiere coraje, vulnerabilidad, vértigo e incluso miedo, porque me enseñaron a que el amor debe salir de forma natural, o en el caso de mi padre, con tres palmadas fuertes en la espalda”, expresa.

Robles se emociona al ver que con casi 70 años su padre ha sido capaz de dar un paso más en su relación con ella y ofrecer el cariño y afecto que le reclamaba, un paso que les ha unido mucho más: Nunca pensé que mi padre con 68 años, se emocionaría si le abrazo, si me despido o si le mando un WhatsApp lleno de cariño. No siempre tengo la paciencia suficiente para tratarle, pero trato de buscar el momento idóneo para tener esa conversación necesaria que lejos de alejarnos, nos enseña a querernos más y mejor”.

La respuesta de su padre no ha sido menos emotiva, y Robles confiesa que incluso se le han saltado las lágrimas: “Su respuesta ha sido un audio precioso que ha hecho que llorara emocionada en el AVE. Muy bonito”.