Natalia Rodríguez: «El deporte me ha salvado de los antidepresivos»

A Natalia Rodríguez, de 40 años de edad, no le asusta nada. Esta gaditana con dos décadas de carrera se asoma otra vez al ruedo con nuevo single en el que se muestra «Cien X cien» como es ella: energética y positiva. En todo este tiempo tiene una cosa clara: «No me gusta ser una marioneta en manos de la industria. En cada single me involucro en todo, incluso en el maquillaje. Tengo muy claro a que público quiero llegar», admite sin dejar de sonreir.

Su nuevo single se llama «Cien x Cien». ¿Es así como se siente en estos momentos?

Casi todas las canciones que hago son autobiográficas. Sí, habla de una ruptura, bueno he tenido muchas, bueno no tantas, pero he tenido alguna (risas) y realmente la escribí, aparte de basándome en rupturas mías, es que no paraba de salirme en redes sociales cosas del «contacto cero», de lo mal que se pasa, de cuando una pareja no esta al cien por cien. Y dije, ¿por qué no hacer una canción de esto? Es una letra que habla de una ruptura, pero también de empoderamiento. Si no bailo contigo, pues voy a bailar sola. Voy a seguir con mi vida, voy a seguir bailando, voy a seguir disfrutando y a lo mejor es lo que hay sabes. Es un poco eso.

¿Le ha costado mucho llegar a este pensamiento de empoderamiento?

Me ha costado muchas horas de terapia, para qué te voy a engañar. Yo he necesitado ayuda profesional para llegar a donde estoy, tanto de psicólogos como de coach. Y yo animo a todo el mundo que tenga la oportunidad a recurrir a este tipo de ayuda en los momentos más duros, en los que te sientes como dentro de un pozo sin fondo y oscuro.

¿Cómo está su corazón en estos momentos?

Mi corazón está muy feliz. Tengo una cosa muy buena y es que no estoy enfadada con nadie, ni peleada con nadie. Quiero a todo el mundo un montón. Cuando alguien hace las cosas bien y no hay rencores y no hay nada… entonces estás en paz. Por eso estoy feliz, estoy en paz, estoy tranquila. Hay una cosa que aprendido y que cuesta mucho aprenderla. Hay que aprender, cuando estás con alguien, a no tener el apego ansioso, que es un error enorme.

Y hablando un poco acerca de la salud mental y de todo lo ocurrido con Alejandro Sanz…

He tenido momentos superfrustrada. ¿Pero sabes qué pasa? Que todo eso es un momentito. A mí me sirve muchísimo para canalizarlo. Estamos en una industria muy difícil, en una industria que dependemos de un público, de hacer canciones que le guste a la gente… Es un añadido. Pero luego está la otra parte. ¿Qué es más importante? Estar bien. Salud, salud mental y luchar por tener una salud mental buena. Y yo es por lo que estoy peleando. Me permito estar mal, pero poco tiempo. Siempre he optado la vía del deporte. Jamás me he tomado un antidepresivo.

Y hablemos de otros temas, acorde a las redes sociales y la liquidez y rapidez de las cosas. ¿Cree que esto ha afectado a las relaciones sentimentales?

Pues yo siempre he sido de relaciones largas entonces tampoco te puedo hablar de relaciones a corto plazo, porque no he sido una chica de tener relaciones cortas. Soy muy tradicional, de cuando estoy con alguien, lo hago todo al cien por cien como mi single .

¿Va a ver OT?

No he perdido ninguna edición de ningún año. Cómo me voy a perder esta y más teniendo a Chenoa de presentadora. Es una gran amiga llena de bondad y carisma.

¿Y qué consejo le daría a los aspirantes?

Que haga muchos giritos con la voz que eso siempre gusta y que muestre su capacidad vocal y que tengan carisma.

¿Qué más le queda por hacer?

Me gusta coser, me gusta cocinar. Me gusta crear, soy muy ama de mi casa y me fliparía ir al Desafío.

¿Y con qué artista le gustaría colaborar?

Hay un rtista que es mi favorito y es Luis Fonsi. Me encantaría hacer una balada con él.

¿Cómo se le plantea el verano?

Tengo más de 20 fechas cerradas a estas alturas, haciendo elecciones. Tengo un verano bastante movidito por toda España y estoy feliz de seguir haciendo conciertos.