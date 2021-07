Gente

Entrevista

Natalia: “Siempre se dijo que me había operado la delantera, pero no”

Confiesa que la coletilla «de OT» le ha servido para saber qué Natalia era. Porque la gente la quería tanto que perdió su apellido para ser una más de la casa. Fue un momento en su vida, de hecho, en el que podría haberse perdido en la inmensidad de ese cariño que se desparramaba como una botella de champán recién descorchada. Fue también la época de sus megatops rosa chicle y sus arengas a los teenagers antes de ver un capitulo de «Bola de Dragón». Su nuevo temazo, «Lento», es un duelo con Chenoa.

Noticias relacionadas Triste adiós. La última imagen de Álex Casademunt en sus redes

- ¿«OT» le cambió realmente la vida?

- Claro que sí. Yo era una chica 18 años de Sanlúcar de Barrameda que deseaba ser cantante y, por casualidad, vi un anuncio en una televisión en blanco y negro con un número de teléfono: «¿Quieres triunfar? Pues vete ensayando». Y llamé.

- No sé si le propusieron alguna vez ir a Eurovisión.

- Nunca me han llamado y me siento aliviada. Eurovision es para los valientes por la presión a la que estás sometido por querer que tu país quede en buena posición… Y yo con presión no funciono.

- Qué tal lleva la coletilla de «Natalia de OT»?

- Después de 20 años me he acostumbrado y la verdad es que nunca me molestó.

- Usted fue la más joven de la edición y luego se convirtió en un ídolo infantil, aunque era muy sexy…

- Podía llevar unos estilismos más arriesgados, pero mi actitud fue siempre de chica buena.

- Hace unos meses, «OT» y la música sufrieron una grandísima perdida. ¿Qué echa de menos de su amigo Alex?

- Es algo de lo que me cuesta hablar. Echamos de menos todo de él.

- Defíname su último tema en tres palabras.

- Alegre, sensual y bailongo.

-¿Y ese que le gustaría haber robado si nadie se hubiera dado cuenta?

- «We found love», de Rihanna.

- ¿Cuál es el género musical en el que usted se encuentra más cómoda?

-El pop es mi esencia.

- ¿Y ese que no se atreve a tocar por si acaso?

- Le tengo mucho respeto al flamenco.

- Relátenos ese vicio inconfesable (puede ser gastronómico) que se prohíbe a sí misma.

- Hago bastante deporte, aunque no duermo mucho. Pero la alimentación es fundamental… Aunque tengo que confesar que me encanta de vez en cuando comer helados. Es un vicio.

- ¿Y cómo se ve hoy en el espejo?

- He llegado a quererme con mis virtudes y defectos. Las mujeres estamos últimamente sometidas a esa enorme presión de que tenemos que estar perfectas, sin celulitis, sin arrugas …

- ¿Cómo le ha tratado la fama?

- Pues muy bien. La gente es cariñosa. Siempre me pareció súper bonito y un halago que las personas me pidan hacerse una foto conmigo o que me pidan un autógrafo.

- Las mujeres de su edad la llevaban como foto de carpeta, ¿con quién forraba las suyas?

- Con Nick Carter, el rubito de los Backstreet Boys. Me moría por él.

- ¿En la ducha canta canciones suyas o le da por las arias operísticas como en las películas americanas?

- Llámame rara, pero no soy de cantar en la ducha. Soy más de hacerlo cuando limpio la casa. Y según me pille el día, te canto por Britney Spears o por Rocío Jurado.

- Confiese es tema o cantante que no le pega nada pero le flipa.

- Me encantan las bandas sonoras tocadas por filarmónicas.

-¿Cuál es la mayor estupidez que se ha dicho de usted y no le apetece desmentir?

- Siempre dijeron que me había operado la delantera y a día de hoy, con 38 años, jamás he entrado en un quirófano. Me dan pánico los hospitales.

- ¿Qué es lo que más le chifla y lo que más le amuerma del amor?

- Me gusta el hacer cosas nuevas, viajar, vivir nuevas experiencias… Me amuerma la rutina.

- ¿Cómo tiene que ser su pareja?

- Divertido, cariñoso y, sobre todo, sincero.

- ¿Qué quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar?

- Siempre he sido muy preguntona.

- Disco, promo, gira… No me diga que la furgoneta y el bocata (con esa cantidad de hidratos) no le da una pereza que se muere…

- Me encantan. A veces hago varios de tortilla de patata y filetes empanados para todos.

- ¿Y qué comió hoy?

- Desayuno todos los días yogur sin lactosa con cereales de espelta integral y algún fruto rojo

- Dicen que si uno quiere dedicarse al porno, hay que empezar por el nombre artístico y que el mejor es el que se consigue uniendo el nombre de su mascota con el de su calle, ¿cuál sería el suyo?

- Sería Vicente Pitbull. Mi gato se llama Pitbull.