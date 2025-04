Nerea Garmendia da a luz a su primer hijo a los 45 y con complicaciones en el parto

Nerea Garmendia está feliz con su hijo en brazos, después de haber dado al fin a luz. Se trata de su primer vástago, fruto de su relación con Luis Díaz Núñez. Las vueltas que da la vida, pues hace tan solo unos años estaba anunciando su divorcio de Jesús Olmedo o hace solo unos días preocupaba a sus fans al sufrir un percance por el que se le había “salido una costilla”. Pero ya se encuentra con el pequeño Unax, como así han decidido llamar a su primogénito.

La actriz de ‘Los hombres de Paco’ o ‘La reina del sur’ ha cumplido su sueño de ser madre a los 45 años. Lo hace tras un parto que se entendía complicado, pues el bebé “venía de nalgas”, como así ha explicado ella misma en conversación con ‘Hola’. Algo con lo que ya contaba y que explicaba hace tan solo unos días antes a través de sus redes sociales. Debido a su edad no descartaba complicaciones en el parto, pero aun así sentía que estaba cumpliendo un sueño.

Así ha sido la llegada del hijo de Nerea Garmendia

Ante la idea de que se le iba a complicar y que el bebé estaba colocado de nalgas y no podría salir de forma natural, se pensó en un plan B. Se optó por programar una cesárea en el Hospital Universitario Quirón salud de Madrid. Así, el niño llegó al mundo a las 12:30 horas con un peso de 4,145 gramos. Tanto él como su mamá están en perfecto estado. El papá también, que tuvo su momento protagonista al estar al lado de su mujer en la sala de partos, tal y como han detallado desde la citada publicación.

Hace solo unos días Nerea Garmendia dejaba constancia de lo que suponía para ella ser madre: “Esta semana va a ser muy especial: será un antes y un después en mi vida. ¡Va a nacer Unax! Será por cesárea programada porque viene de nalgas y no hay manera de que se dé la vuelta. He hecho el pino, le he puesto música celestial y hasta un chuletón con hueso en el túnel de salida, pero ni por esas. Así que ya sabemos el día, será este viernes 4 de abril a las 14:00 horas. Y aun así, mi Nereada: ¡todavía no tenía preparada la bolsa del hospital! Ni la suya ni la mía con todo lo que necesitaremos los dos en esos primeros momentos que va a cambiarlo todo”.

La actriz estaba ansiosa por tener a su hijo en brazos, pero es su forma de ser procrastinar todo, quizá demasiado: “Soy muy de carpe diem, pero igual esta vez he apurado un poco. Os muestro en el reel todo lo que nos llevamos al hospital, si creéis que falta algo podéis recordármelo en los comentarios”. “Hoy pasaremos de ser 3 a ser 4 en la familia. Gracias Unax por un embarazo idílico que he podido disfrutar al 100%. Llevo sintiéndote muchos meses y con la sensación de que ya nos conocemos, pero hoy nos veremos las caras y estoy segura de que va a ser amor a primera vista. Tienes un padre y un hermano que son un regalo. Vas a flipar con ellos. No tenemos ni idea de cómo criar a un niño, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, de eso no tengas la menor duda”.