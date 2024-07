Noelia, exnovia de Carla Flila, recuerda su relación y le da un consejo a Nagore Robles. "Qué tenga mucho cuidado"

Nagore Robles siempre genera contenidos para los medios de comunicación (en los cuales ella trabaja). Actualmente se encuentra en un momento estable dentro de su vida sentimental, y mantiene un noviazgo con la influencer Carla Flila. Desde que salió a la luz su relación, las dos han presumido de ella en las redes sociales. No obstante, quien se ha pronunciado ha sido Noelia Moya, exnovia de Flila.

Carla Flila y Noelia Moya Twitter (X)

Las dos estuvieron juntas seis años y al parecer su relación no acabó en muy buenos términos. Ahora, su expareja ha hablado sobre su relación, que al parecer fue tumultuosa, en una conversación con el programa Socialité. "No fue un cuento de hadas", ha asegurado en el programa de María Verdoy. "Estuvimos seis años y los dos últimos fueron insostenibles. Tengo recuerdos bonitos, pero los malos pesan", ha confesado. Además, ha ido más lejos y ha afirmado que durante su vínculo ella se convirtió "en la persona que Carla Flila quería que fuera". "Al final, creo que quería tener las riendas sobre mí y tener todo el control. Nos quisimos mucho, pero no nos quisimos bien" ha continuado.

¿Una relación de conveniencia?

La ex de Flila ha lamentado la exposición vivida durante el tiempo que estuvieron juntas, señalando que "aunque la relación fuera pública, hay cosas que deberían haber quedado en la intimidad" y ha admitido que le fue infiel. "Jamás he querido hacerle daño, no pude manejar esa situación. No pude controlar que me estuviera gustando otra persona, pero eso no es motivo para que se me crucificara", manifestó.

Nagore Robles y Carla Flila Instagram

Por otro lado, ha sostenido que cree que la relación entre Nagore y Carla es de interés para ambas y ha opinado acerca de su diferencia de edad, ya que Nagore tiene 41 años y Carla 22. "Les conviene estar juntas. Tienen mucha diferencia de edad, pero Nagore está muy bien. No descarto participar en ningún programa de televisión y coincidir con ellas", ha comentado y ha finalizado con una advertencia a Nagore: "Yo lo que puedo decir a Nagore es que tenga mucho cuidado con Carla porque no es todo como parece. En cualquier momento, se la puede clavar".

Nagore y Carla despertaron rumores de romance desde principios de este año y en marzo se descubrieron fotos de ellas besándose, a tan solo unos días de que Sandra Barneda, exnovia de Nagore, también destapase su relación con Pascalle Paerel, una bailarina y modelo holandesa.