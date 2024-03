Nagore Robles aviva los rumores con Carla Flila con una romántica escapada a los Alpes

Nagore Robles no quiere levantar la liebre demasiado pronto, pero todo hace indicar de que está de nuevo enamorada. Aunque no quiere poner etiquetas a sus sentimientos, lo cierto es que cada vez puede ocultar de forma más difícil que está feliz y que el motivo de su nueva sonrisa es Carla Flila. La tiktoker parece ser la responsable de la renovada alegría de la colaboradora, que ha arrastrado graves problemas de salud y mal de amores desde que terminase su relación con Sandra Barneda a principios del 2022. Ha llovido mucho desde entonces y otros amores han probado suerte anidando en su corazón, pero nunca hasta ahora ha presumido de tener una sonrisa tan plena como ahora que está de escapada en los Alpes junto a la que aseguran que es su nueva novia.

Aunque su viaje a Los Alpes responde también a sus compromisos profesionales, Nagore Robles no ha dudado en aprovechar esta escapada para compartir más tiempo con Carla Flila. Desde hace unos meses parecen inseparables y son varias las ocasiones en las que se han dejado ver compartiendo ocio juntas. Tanto, que esto ha dado pie a especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo, llegándose a afirmar que son algo más que simples amigas. Algo alimentado con nuevo contenido en las redes sociales que han hecho las mieles de aquellos que señalan a un romance entre ellas. Estas nuevas fotografías vendrían a confirmar la buena nueva.

Y es que Nagore Robles ya no se esconde, pues no tiene motivo alguno para hacerlo. Parece estar enamorada y ya no tiene intención de mantenerlo en secreto. Al menos eso se desprende de la última colección de fotografías que ha compartido con sus seguidores, para dejar claro lo bien que se lo está pasando en su escapada a la nieve. La pareja está en el centro de esquí de Huez, un emplazamiento idílico desde donde lanza una reflexión que sus fans han aplaudido, especialmente porque incluye una clara referencia a su nueva mejor amiga: “Cuando te proponen ser la número 1, solo tienes que fluir y dejarte mimar. Gracias Carla por traerme”, le dedicaba la colaboradora de televisión a la tiktoker junto a un carrusel con las mejores imágenes de su idílica escapada a Los Alpes.

Nagore Robles con Carla Flila Instagram

Fotografías que nos ayudan a comprender por qué Nagore Robles no puede dejar de sonreír. No solo por tener a Carlo Flila a su lado en esta aventura por Los Alpes, sino también por todo lo que está suponiendo el viaje para ambas. Han tenido ocasión de conectar con la naturaleza en un entorno mágico, sacar su apetito con la mejor gastronomía y descubrir los encantos de la zona. Entre ellos, una oportunidad única, como es poder asistir al Festival de Tomorrowland, uno de los más aclamados del momento y que ha querido emplazar su edición de invierno en este exclusivo lugar de montaña. Parece que todo va sobre ruedas entre ellas, aunque aún ninguna de las protagonistas ha querido confirmar ni desmentir lo que ya todos dan por hecho: que están enamoradas y más felices que nunca.