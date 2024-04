¿Por qué Nagore Robles no es la nueva concursante de 'Supervivientes 2024'?

La última gala de 'Supervivientes 2024' ha estado marcada por la incertidumbre en torno a la participación de Nagore Robles en el reality. Tras la salida de Carmen Borrego por motivos de salud, el programa le ofreció a Nagore la oportunidad de ocupar su lugar en la isla. Sin embargo, la colaboradora sorprendió a todos al declinar la oferta.

Durante la emisión de 'Supervivientes 2024: Tierra de Nadie', Nagore comunicó su decisión ante la expectación de los espectadores. Aunque el programa le ofreció el mismo caché que a Carmen Borrego, Nagore decidió rechazar la propuesta por una poderosa razón: quería entrar en el concurso desde el primer día y en igualdad de condiciones con el resto de los concursantes.

En sus propias palabras, Nagore afirmó: "Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno. No me gustaría entrar con el hándicap de haber llegado un mes después". Esta determinación dejó claro que Nagore está dispuesta a competir por el título de Superviviente, pero solo si puede hacerlo desde el inicio del concurso. Sin embargo, Nagore no cerró las puertas completamente a 'Supervivientes'. Afirmó su interés en participar en la próxima edición del programa, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas. "Estoy dispuesta a sentarme en la mesa en la próxima edición de 'Supervivientes'. Si esta cadena me quiere y esta productora, yo me siento y escuchamos y llegamos a un acuerdo", expresó la colaboradora.

Esta decisión de Nagore Robles ha generado una gran expectación sobre cuál será su próximo movimiento en el mundo de la televisión. Los seguidores de la colaboradora estarán atentos a cualquier novedad sobre su participación en futuras ediciones de 'Supervivientes' y otros proyectos televisivos que pueda tener en mente.