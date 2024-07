Nuevas declaraciones de Rodolfo Sancho: "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida"

Rodolfo Sancho ha vuelto a sus compromisos profesionales. El actor reaparició este fin de semana en Mallorca para presentar 'Un paseo por el Borne', su última película, junto a sus compañeros de equipo, frente a la Catedral de Palma. Ahora, ha dado su primera entrevista tras el juicio a su hijo, Daniel Sancho, por su involucración en Edwin Arrieta en Tailandia. El intérprete ha asegurado que se siente "estable". "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y soy creedor de que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio. Intento llevar mi vida y todo pueden ser desgracias o retos. Soy de los que prefiere ver la vida como un reto y un aprendizaje y tirar para adelante", ha declarado a EsRadio.

Daniel Sancho Agencia EFE

El actor ha dejado claro que apuesta por la resiliencia, no obstante es innegable la presión y lo complicada que ha sido su vida en este último año. De hecho, un sacerdote que vive en Tailandia reveló en 'Socialité' que el actor le había contactado:"Era de noche, estaba durmiendo. Fue una llamada breve en la que me preguntó si podía ir y yo le respondí: "Francamente, me queda lejos, estoy muy ocupado, soy mayor, no tengo tiempo y no podré ir a verle". Además, agregó que hablaron más veces:""Me dio la sensación de que entendía perfectamente esa situación. Yo no le oí nunca decir que su hijo era inocente", explicó el religioso.

Su discreta presencia en el juicio

Rodolfo Sancho acudió a todas las sesiones del juicio de su hijo pero le rogó a los medios de comunicación discreción. Además, dejó claro que era una “absoluta mentira” que no hubiese transmitido sus condolencias a la familia del fallecido. "Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien", subrayó, agregando que estaba "muy satisfecho" con el proceso.

Por su parte, Daniel Sancho lamentó el daño que ocasionó a la familia de la víctima en el alegato final. "Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido un hijo", expresó. "Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte", agregó.

Daniel Sancho, en Tailandia, conducido por un policía Somkeat Ruksaman Agencia AP

Desde el 7 de agosto, el chef se encuentra en prisión provisional en una cárcel de Tailandia, a la espera de la resolución judicial, que será el 29 de agosto.