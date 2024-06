Olga Moreno, indignada por el desprecio que le hace Marta Riesco

Enfrentamiento inesperado entre las ex de Antonio David Flores. Su última pareja, Marta Riesco, arremete contra la anterior, Olga Moreno, sin venir a cuento: “Ella hace la comida, friega, cuida a los niños, no tiene inquietudes laborales ni profesionales, le gusta estar en casa, y yo soy todo lo contrario. No tenemos nada que ver ni en nuestros caracteres ni en la forma de ver la vida”. Sus palabras suponen que desprecia a la andaluza, calificándola como una persona sin ambiciones, demasiado básica y anclada en una vida sin grandes alicientes. Pero desde el entorno de Olga nos llega la confidencia de que la madre de la hija pequeña de Antonio David se sentiría bastante molesta con la periodista, a la que ella ya tiene olvidada y de que no quiere saber nada desde hace mucho tiempo.

La periodista Marta Riesco Redes sociales

Piensa que a Marta le mueve el rencor contra su ex y, al mismo tiempo, que arremete contra él en su entrevista en el nuevo remake de 'Sálvame', que puede verse en el canal Ten, aprovecha para atacar a las personas que formaron parte de su vida. Quizá no olvida que, mientras la familia de Antonio David siempre estuvo al lado de Olga, a ella la despreciaron completamente, nunca les gustó la relación sentimental entre el ex guardia civil y la reportera. Y Riesco se toma, de algún modo, la revancha, hablando de la mínima sintonía con los allegados a quien fuera su novio.

Mientras tanto, Flores está desaparecido del panorama mediático, centrado en su canal de YouTube y en sus hijos. Ignora totalmente a sus dos ex y con Olga habla de vez en cuando, siempre por motivos relacionados con la hija de ambos.