Paula Hurd, la novia que Bill Gates supo ocultar

Ya casi han pasado dos años desde que Bill Gates pasó de protagonizar las portadas de los medios especializados en tecnología y empresa a aparecer en los de papel couché, a consecuencia de su polémico y tedioso divorcio de Melinda Gates, tras 27 años de matrimonio.

Al magnate no le costó pasar página y recuperar la ilusión en el amor de la mano de Paula Hurd, con quien empezó a salir poco después de su separación, aunque no ha sido hasta ahora cuando el romance se ha hecho público, tras la confirmación por parte de «Daily Mail» y la revista «People». Los dos han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, como en Open de tenis de Indian Wells en marzo del año pasado, o en la reciente final masculina del Open de Australia, pero todo el mundo pasó por alto que se trataba de la mujer que ahora ocupa el corazón de Gates.

Bill y Melinda Gates anunciaron ayer el fin de su matrimonio JP Moczulski REUTERS

Se trata de una organizadora de eventos que también está ligada a la industria de las tecnológicas, no solo por su anterior trabajo como proveedora de software para banca digital en NCR, sino por su matrimonio con el fallecido Mark Hurd, copresidente de la compañía Oracle y presidente de HP. Los confidentes de los medios citados anteriormente aseguran que Bill y Paula «son inseparables», pero, aunque su relación se remonta a hace más de un año, «todavía no han conocido a sus respectivos hijos». Parece que quieren ir poco a podo para que las prisas no arruinen su idilio.