La polémicas palabras de Bigote Arrocet tras la muerte de María Teresa Campos: "No le pediría perdón. La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí"

María Teresa Campos ha muerto hoy sobre las 5.25 horas de la madrugada en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Desde que se ha conocido la noticia, numerosos rostros conocidos han tenido multitud de muestras de cariño con la veterana comunicadora, pionera en el periodismo y la televisión de nuestro país. Los restos mortales de la malagueña han sido trasladados al Tanatorio de La Paz en Tres Cantos y allí se están aglomerando multitud de allegados de María Teresa Campos para darle el último adiós por todo lo alto.

La periodista ingresó el pasado 3 de septiembre con un cuadro de insuficiencia respiratoria agua en estado grave. Su estado de salud empeoró conforme pasaron las horas y, a lo largo del día de ayer, sus familiares y amigo más cercanos acudieron para despedirse de ella a la Fundación Jiménez Díaz. Desde que se ha conocido la noticia, toda España ha tenido muestras de cariño para María Teresa Campos. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Edmundo Arrocet en "Espejo Público", su última pareja. Ambos terminaron su relación sentimental hace seis años y el cómico ha querido tener unas palabras de recuerdo para la madre de Terelu Campos en el magacín de Antena 3. Sus palabras han sido muy comentadas y rebatidas en directo y ha sido acusado por Joaquín Torres, colaborador y amigo de la familia, de cínico.

Bigote Arrocet y María Teresa Campos, en 'El cielo puede esperar', de Movistar+ larazon Gtres Online

A lo largo de su intervención, Edmundo Arrocet ha confesado que no era conocedor de la gravedad del estado de María Teresa Campos. "Me ha llamado esta mañana mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba mal", ha desvelado el cómico. Ambos terminaron su relación con una supuesto mensaje de Whatsapp y la periodista vivió un gran desamor tras su ruptura sentimental. Esto ha sido recordado por los asistentes en el plató y le han preguntado sobre la última vez que habló con ella. Arrocet ha confirmado que fue ese día en Marbella cuando mantuvieron su última conversación.

Sobre si se pondrá en contacto con la familia de María Teresa Campos, Bigote ha sido muy claro: "Le escribiré a sus hijas. Yo estoy con un poco de sentimiento con ellas. No creo que se han portado bien conmigo... En fin, es muy largo todo". Su intervención ha acabado con un máximo pico de tensión cuando el cómico ha dicho que no le pediría perdón a María Teresa Campos después de todo lo ocurrido con ella: "La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí. Yo yo a ella porque nunca fue verdad nada de eso". En mi recuerdo siempre la tengo con mucho cariño, que fue lo que teníamos. Tengo buenas vibraciones", ha declarado. Tras esto, Joaquín Torres ha saltado y le ha acusado de cínico, cuestionando sus palabras de cariño en estos momentos tan complicados para todo el clan Campos, tan solo horas después de morir la malagueña. "Me pareces un gran cínico. Por dignidad, hoy, deberías respetar el dolor de la familia. Ni ha querido a María Teresa ni la quiere", ha sentenciado el arquitecto muy enfadado.