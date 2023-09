Primeras palabras de Alejandra Rubio, nieta de María Teresa Campos, tras la muerte de su abuela

Hoy amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de María Teresa Campos sobre las 5.25 horas de la madrugada. La comunicadora ingresaba el pasado 3 de septiembre en la Fundación Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria agua en estado grave. Ayer, su delicado estado de salud se agravó y todos los familiares y amigos más cercanos a la malagueña acudieron al hospital para despedirse de ella. Los restos mortales de María Teresa Campos han sido trasladados al Tanatorio de la Paz de Tres Cantos, lugar al que se están trasladando sus allegados para darle el último adiós a la veterana periodista.

Alejandra Rubio ha sido la primera familiar en romper su silencio a la llegada del Tanatorio de la Paz. La nieta de María Teresa Campos ha ejercido de portavoz del clan Campos en estos momentos tan complicados y difíciles para todos. La hija de Terelu, muy triste y apenada, solo ha tenido palabras de agradecimiento para toda la prensa que, desde su ingreso hasta el día de hoy, solo ha tenido muestras de apoyo y de respeto hacia su abuela. "Para mí es un orgullo la abuela que he tenido. Ya no solo como profesional. Era una grande. A ella le hubiera encantado este reconocimiento después de tantos años de trabajo. Por eso os doy las gracias a todos y a la gente que esta llevando los programas de televisión. Habéis seguido con la estela de tu abuela... Ella siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer, lo que no, me fiaba de todo lo que decía... Seguir su camino y que esté orgullosa de todas nosotras. Al final era mi abuela", ha expresado ante las cámaras, intentando no romperse frente a ellas.

Alejandra Rubio y Terelu Campos llegando a la capilla ardiente de María Teresa Campos GTRES

Alejandra Rubio no se ha separado en ningún momento de su abuela María Teresa en estos últimos días. La joven, que colabora en "ABC", le ha escrito una emotiva carta pública de despedida. "Gracias a ti cada uno de nosotros somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores... Sé que tu vida no ha sido fácil, has pasado por cosas muy duras que has sabido llevar con la mejor actitud y eso nos lo has inculcado a todos. Abuela, nunca me cansaré de darte las gracias y de decirte el orgullo que siento hacia ti", escribe Alejandra a su querida abuela.