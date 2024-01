La pregunta que Marcos García Montes no puede contestar sobre el caso de Daniel Sancho

El equipo legal que representa a la familia de Daniel Sancho volvió a poner el caso en el centro del foco mediático. Este pasado viernes los tres abogados que están preparando la defensa del hijo de Rodolfo Sancho convocaron una rueda de prensa en la que exponían algunas de las “irregularidades” que habían cometido las autoridades tailandesas durante la investigación del caso del asesinato de Edwin Arrieta.

Este lunes ha sido Marcos García Montes, letrado de Daniel Sancho en España, quien se ha sentado en el plató de “Vamos a Ver” para aclarar algunos de los puntos que más se comentaron en la pasada rueda de prensa. Y es que ha querido poner todas las cartas sobre la mesa y mostrar sin censura las heridas que le infligió Edwin Arrieta a su cliente en lo que, para el equipo legal, es una clara agresión. Ha querido hacer hincapié en este punto subrayando que “hubo una pelea, un intento de agresión sexual y que Daniel se defendió”.

“La policía también filtra que Daniel sufría estas lesiones y son lesiones de mordedura que demostrarían que habría habido una agresión. Cuando alguien se defiende de una pelea no lo hace a mordiscos. Habría uno, no siete y por eso es una pelea en la que Daniel se defiende, Edwin cae al suelo y muere. Después llega la autopsia, que es el desmadre absoluto. No hay ni fecha de la muerte, ni tampoco causa de la muerte”, ha expresado el letrado mostrando las imágenes en directo.

MADRID, 12/01/2024.- Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho, el español encarcelado en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar a principios de agosto a un hombre colombiano en ese país asiático, junto con el letrado y portavoz del actor Rodolfo Sancho, padre del procesado, explican en rueda de prensa el transcurso del procedimiento penal que se sigue en Tailandia. EFE/Javier Lizón Javier Lizón EFE

Sin embargo, ante la atenta mirada de los espectadores, Joaquín Prat le ha formulado una pregunta que ha puesto contra la espada y la pared al letrado, que finalmente no ha podido responderla: “Si hay una pelea, primero, ¿cómo comprueba Daniel Sancho que Edwin Arrieta ha muerto? Y, segundo, ¿por qué le descuartiza y reparte sus restos por toda la isla de Koh Phangan?”, unas palabras que Marcos García no ha querido responder y ha cambiado el rumbo de la conversación por completo: “Hablo con Rodolfo el día 15 de agosto y el 21 le llamo y le digo que la policía ha filtrado que ha habido una pelea, una pelea que no sabemos ni vía judicial ni vía abogado, con lo que la policía está admitiendo que hubo una pelea”.

Una respuesta que no termina de contentar al presentador que se ve obligado a preguntarle sin miramientos si su cliente comprobó que Edwin Arrieta había fallecido tras el golpe que se llevó en la pelea. El letrado no ha podido esquivar una pregunta tan directa y ha tenido que atajarla desde una perspectiva profesional: “No puedo revelar secretos profesionales. Me tengo que centrar en lo que hay en este procedimiento, que son cuatro meses de filtraciones de la policía”, concluía Marcos García sobre este tema.

“Cuando me encargué del caso, me dediqué 15 días a buscar toda la documentación de Tailandia, el código penal tailandés y el procedimiento penal de Tailandia y, sobre todo, las declaraciones sobre los derechos humanos a los que está adherida. Está adherida a todas, Tailandia funciona muy bien. Ha habido muchas sentencias del Tribunal Supremo de este reino que contradicen la versión del fiscal y la policía y dan la razón al enjuiciado, y confiamos en esta justicia y en el abogado de oficio”, se ha mostrado optimista sobre la defensa del joven chef.

Desde el equipo legal de Daniel Sancho están convencidos de que el joven trató de defenderse de una agresión, que finalmente tuvo un final trágico: “si lo que se produce no es una pelea sino una agresión en la que una persona cae y fallece por un golpe en la cabeza, que no está comprobado por los forenses, estaríamos ante un accidente. Si admitimos la teoría del homicidio imprudente hay dos tipos: uno que lleva de 3 a 15 años y otro que lleva hasta 10 años o multa (...). Cuando es detenido, en su primera declaración ya dijo que estaba en una jaula y en las siguientes declaraciones es cuando viene la policía filtrando todo”.