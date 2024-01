La familia de Edwin Arrieta estalla contra los abogados de Daniel Sancho

El equipo legal que defiende los intereses de Daniel Sancho en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia se han reunido este viernes. Lo han hecho en una rueda de prensa sobre la que estaban fijadas todas las miradas, especialmente por parte de la familia de la víctima, que han vivido las declaraciones vertidas ante los medios con gran pesar. Marcos García Montes, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás se sentaban frente a los micrófonos para detallar las supuestas irregularidades presentes en la detención y toma de declaración del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que han supuesto un nuevo huracán mediático. Y es que no todo lo expuesto en esta jornada ha sido bien visto o entendido por parte de los seres queridos del cirujano colombiano que fue descuartizado el pasado 2 de agosto.

MADRID, 12/01/2024.- Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho, el español encarcelado en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar a principios de agosto a un hombre colombiano en ese país asiático, junto con el letrado y portavoz del actor Rodolfo Sancho, padre del procesado, explican en rueda de prensa el transcurso del procedimiento penal que se sigue en Tailandia. EFE/Javier Lizón Javier Lizón EFE

“Daniel nunca confesó que había matado al señor Arrieta. Confesó que hubo una pelea y confesó que había procedido a desmembrarlo. Nada más. Lo que sigue manteniendo es la verdad”, ha subrayado Balfagón. Y es que aquí radica la clave de los letrados, que mantienen que Daniel Sancho fue engañado por parte de la policía que “confeccionó las declaraciones. Una cosa es lo que dijo Daniel y otra cosa lo que se transcribió”. Estas palabras han hecho que la familia de Edwin Arrieta se revuelva en su sitio y se vean en la obligación de clamar justicia una vez más. Y es que temen que la estrategia judicial pueda dar sus resultados en el juicio que está previsto para el próximo mes de abril.

Ha sido Darlin Arrieta, hermana del cirujano colombiano, quien se he llevado las manos a la cabeza tras escuchar lo vertido en la rueda de prensa. Pero quien ha sido más certera en sus declaraciones ha sido Beatriz Uriarte, abogada contratada por la familia Arrieta, que ha tenido ocasión de hablar para el programa ‘TardeAR’: “La familia no deja de estar sorprendida. Entendemos que tienen que ejercer el derecho de defensa y vamos a respetar lo que digan”, comienza concediendo la letrada, para después establecer un límite: “De ahí, a decir que la policía lo ha hecho todo mal…”, sentencia.

Edwin Arrieta TardeAR

“Probablemente esta sea la estrategia, pero también entiendo que lo que están tratando de hacer, ahora que se acerca el juicio, es limpiar la imagen de Daniel Sancho para hacer creer a todos que lo que ha pasado es un accidente”, apunta la abogada de los Arrieta. En su lugar, desde la familia siguen creyendo la versión oficial ofrecida por las autoridades tailandesas, que mantiene que “ese asesinato se ha producido de manera premeditada, no es un accidente fortuito”. De ahí que se niegue a ninguna concesión al respecto. Tampoco referente a la posibilidad de que Daniel regrese a España transcurridos entre 3 y 4 años, como así han expresado sus abogados en la rueda de prensa: “Lo que tendría que ocurrir es que se le absuelva o demostrar que ha sido un accidente y, para ello, es un tiempo muy corto hasta el juicio”, señala la abogada, que no cree posible que puedan demostrar tal cosa en el juicio para poder asegurar que el recluso cumpla condena en España y no bajo la custodia tailandesa.