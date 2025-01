Primera reacción de Sebastián Yatra tras ver a Aitana en brazos de Miguel Bernadeau

Nada en esta vida es casualidad. Dicen. Difícil creer que así sea cuando se analiza lo que ha sucedido entre Aitana Ocaña, Sebastián Yatra y Miguel Bernadeau. La cantante estaba enamoradísima del actor hasta que sus caminos se truncaron. Después probó suerte con el cantante colombiano, pero por más ganas que pusieron a lo suyo no terminó cuajando y tras idas y venidas al final lo dieron por imposible. Al menos parecía que se respetaban, pues hablaban maravillas el uno del otro y se deseaban lo mejor. Pero algo ha cambiado de la noche a la mañana. Después de que apareciesen este miércoles unas fotografías que confirman que la cantante ha regresado a los brazos del hijo de Ana Duato, el tercero en discordia ha movido ficha en sus redes sociales.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau GAA GTRES

Sebastián Yatra primero ha eliminado todo rastro de su historia de amor con ella, desapareciendo todas esas fotos que mostraban sus días felices juntos. Con este gesto daba portazo a su historia de amor con Aitana, la cual les llevó a compartir el 2023 y algunos meses del pasado años tras darse una segunda oportunidad. Rompieron en verano, todo eran buenas intenciones y parecían muy satisfechos con lo vivido. Pero ahora él reniega de este capítulo de su historia amorosa a golpe de click, eliminando cada instantánea. Pero no solo eso, pues poco después ha compartido una imagen en la que detalla cómo se encuentra justo horas después de que se confirme que su ex ha regresado al amparo de su expareja, pasando la noche en su domicilio. Le ha dolido, no puede ocultarlo.

Sebastián Yatra ha actualizado su situación personal mediante una imagen de él en el que se muestra con el rostro agotado. Tiene la mirada perdida en el horizonte y parece que se prepara para desconectar del mundo por un tiempo mientras salva las distancias en un avión. Es evidente que necesita descansar y frenar la mente. Así, enumera cómo se encuentra: “1. Vuelo cortito, 2. Mi pelo y mi barba están volviendo a su estado, 3. Pensando en pintar, en mariposas, 4. Cansado, pero no abatido, 5. Enfermo, pero no derrotado, 6. Está leyendo”. El cantante informa además de qué libro tiene entre sus manos. Se trata de ’21 lecciones para el siglo XXI’ de Yuval Noah Harari. No está en su mejor momento, no lo niega, pero no quiere ponerle nombre propio a su quebradero de cabeza.

Story de Sebastián Yatra Instagram

Todos entienden qué puede estar pasando por la mente de Sebastián Yatra en estos momentos. Había invertido muchos esfuerzos en que lo suyo con Aitana funcionase, aunque no ha terminado triunfando el amor con ellos. En verano separaron sus caminos, pero siempre sobrevoló la posibilidad de que retomasen su idilio, como ya hicieron en otras reconciliaciones. Esta vez parece que su ruptura es más que definitiva, pues él no perdona que haya regresado con Miguel Bernadeau. Así se desprende del gesto que ha tenido al borrar recientemente todas las fotografías que había publicado en sus redes sociales con ella. Incluso esas que corresponden a su faceta profesional como cantante, en el tema que compartió con ella y que nada tiene que ver con su vertiente personal. Quiso cortar por lo sano y hacer una criba radical, alejar a Aitana de sus pensamientos, además de borrar todo rastro de lo que un día fue y no pudo ser.