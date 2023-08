La promesa de Anabel a su tía Isabel Pantoja

Isabel Pantoja volvió radiante y emocionando a los 6.000.000 de seguidores que fueron ayer a su concierto en el Gran Canaria Arena. Nada más pisar el escenario todo el estadio la recibió con ovaciones y muestras de admiración. No fue lo único que llamó la atención, pues la tonadillera se emocionó en varias ocasiones por estar allí y por recordar a aquellos que ya no la acompañan. La situación de Isabel Pantoja no es la más fácil de todas ahora mismo, pero esto no le quita la fuerza para emocionar y para emocionarse.

Y es que, la emoción no terminó cuando se bajó del escenario, pues al acabar Isabel Pantoja y su sobrina Anabel se fundieron en un abrazo en el que ninguna de las dos fue capaz de contener las lágrimas. No cabe duda de que Anabel Pantoja ha estado siempre que ha podido para todo lo que necesitara su tía, pero ha querido mandarle un mensaje desde sus redes sociales en el que le hace una promesa.

“Hace 5 años, vine de tu mano a esta isla, y no me preguntes cómo pero aquí sigo. Mi vida giró y empecé a vivir rodeada de agua. Siempre estás en mis caminos, en mis destinos”, muestra inmensamente agradecida Anabel Pantoja, seguido con la promesa de que “siempre estaré cuando necesites mi mano, mi abrazo, mi amor”. Unas palabras muy tiernas teniendo en cuenta las desavenencias familiares que está pasando la artista. Terminó su mensaje desde su perfil de ‘Instagram’ dándole las gracias por hacer un momento “histórico” y un deseo de que vuelva “pronto a esta tierra que también es tu tierra”.

Anabel Pantoja, después de un verano en el que no ha dejado de lado sus proyectos personales, ha llevado hecho “un super team #pantoteam” con un “exitazo en Gran Canaria”. Las redes se han volcado también para apoyar a la cantante y decirle que “ha estado increíble”. Por su parte, Isabel Pantoja ha dado las gracias a Gran Canaria diciendo que “ha sido una noche que jamás olvidaré”. De este modo la cantante volvía a pisar el estadio de la isla después de cinco años.