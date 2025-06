Rafa Mora cumple su sueño de ser Policía Municipal

Rafa Mora, el icónico tronista que conquistó audiencias en Mujeres y hombres y viceversa y se mantuvo en el foco mediático como colaborador de Telecinco, ha colgado el micro para enfundarse el uniforme. Tras meses de intensa preparación, el valenciano ha anunciado con orgullo su incorporación como Policía Local en la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón. "El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo", escribió en su perfil de Instagram, acompañando sus palabras con un emoticono de policía y un corazón azul.

El momento no podía ser más simbólico: en un emotivo vídeo, Rafa aparece posando con su nuevo uniforme tras jurar bandera, un gesto solemne que marca oficialmente su entrada en el cuerpo. A su lado, como en cada etapa clave de su vida, estaban su madre y su pareja, Macarena Millán, modelo y pedagoga, que no dudó en compartir su emoción en redes con un sencillo pero potente mensaje: "Te amo. Estoy muy orgullosa de ti".

Mensajes de admiración

La escena dista de aquellos realities donde Rafa construyó su popularidad a base de carisma y controversias. Ahora, la narrativa gira en torno al sacrificio, la disciplina y el deseo de servir. Lejos de los focos de televisión, el excolaborador ha demostrado que hay vida más allá del espectáculo, y que los sueños, incluso los más inesperados, pueden alcanzarse con tenacidad.

Las redes no tardaron en reaccionar. Compañeros de profesión, exconcursantes y seguidores llenaron los comentarios de mensajes de admiración. "¡Enhorabuena, hermano! No sabes cuánto me alegro de verte con ese uniforme", escribió Iván González. Hugo Paz se sumó con un afectuoso "Qué grande, amigo mío", mientras Claudia Martínez sentenciaba con un "Qué crack".