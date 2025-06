Anaís, la amiga de Ábalos, tira de la manta: amenazas de muerte, micros ocultos y “miedo”

No está siendo fácil para José Luis Ábalos esquivar los testimonios y las acusaciones. Se le amontonan los problemas al exministro de Pedro Sánchez, acusado de cuatro supuestos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias e integración en organización criminal. Por si fuesen pocos estos líos judiciales que hacen estallar un caso de corrupción en el Gobierno socialista, el político se mete de lleno a demandar a Valeri Cuéllar por afirmar que ha participado en sus juergas sexuales. Él lo niega rotundo, muy cabreado, cargando contra la prensa por darle voz y anunciando acciones legales, mientras trata en masculino a la joven prostituta transexual que salió a la palestra como amante de Álvaro Muñoz Escassi.

Lo curioso es que Valeri no es la única profesional del sexo que ha roto su silencio para hablar sobre las fiestas a las que acudía contratada supuestamente por Ábalos, su asesor Koldo García y compañía con dinero público. Hay otras, aunque ninguna, por ahora, ha recibido respuesta tan contundente, mediática y judicialmente, como la colombiana trans. Es el caso de Anaís, denominada ya como “amiga íntima” del político socialista y que ha vuelto a romper su silencio. Ella es quien intentó ocultar a la OCU un disco duro del domicilio de Ábalos, escondiéndolo en sus mallas, en sus partes femeninas, haciendo más escabroso aún el escándalo.

Anaís tira de la manta y lo cuenta todo sobre Ábalos

Un equipo de Unicorn Content ha conseguido la primera entrevista para televisión de Anaís, quien ha sido señalada como amiga del exministro, aunque ahora parece que no tienen muy buena relación. Desde ‘TardeAR’ han logrado que la joven ponga en contexto su controvertido vínculo, explicando cómo se conocieron, cómo era su relación o cómo le dijo que se escondiese el USB en sus genitales. También cómo él habría filtrado sus conversaciones con Pedro Sánchez o cómo la ocultaba ante las visitas, metiéndola incluso en el maletero, entre otras bombas.

“El día del registro de la UCO, me estaba yo durmiendo, y él me despertó y me dijo que le había llamado la UCO justamente para que le abriera la puerta y yo me encontré a un montón de guardias civiles allí en casa. Me viene y me da el disco duro. Me dice ‘Toma, escóndetelo’. Y me pilló un guardia civil y me tomaron los datos. Sí, lo de las conversaciones de Sánchez yo sé que ha sido él, porque me lo dijo él a mí, que lo filtraron y estuvo hablando con los de ‘El Mundo’ y lo filtró él”, aseguraba Anaís para el programa de Telecinco.

Revelaciones que no sentaron nada bien a José Luis Ábalos, que escribió a la joven para echarle en cara su indiscreción: “Ayer me dijo Ábalos: ‘Te metí en mi casa, te presenté a mis hijos, compartí mi intimidad y mis problemas contigo y haces esto. Además, que me ocultaste tu realidad, pese a saber quién era yo. Te deseo mucha suerte y que encuentres mejores compañías de las que has tenido hasta ahora’. Mejor compañía que él no creo”. Anaís dice que le llama y escribe a diario, pues no quiere que hable con la prensa.

“Él me escondía, claro que sí, siempre. En su casa, si venía alguien, me decía que me quedara en la habitación o en el comedor y me cerraba la puerta, que me callara o en el coche me decía que me metiera debajo de una manta en el coche o en el maletero de los asientos de atrás”, continúa su relato, molesta por cómo le ha tratado el ministro socialista. “Estoy bastante mal, porque tampoco me lo esperaba que me hiciera esto. Me siento utilizada por parte del disco duro, por toda esta situación y tampoco me esperaba que fuera un señor que me hiciera esto, que me metiera en este jaleo y que me viniera todo esto de golpe”, se queja, pues ahora entiende que él estaba tratando supuestamente de volver con su ex Andrea.

Anaís continúa su relato y recuerda cómo Ábalos sospechaba que tenía micrófonos en el coche. De ahí que le pidiese que cuando hablaba en el interior “subiera la música a tope y que, si hablaba, que se lo dijera a la oreja”. Además, recuerda cómo hablaba en clave aludiendo “al número uno o al primero, al número dos”, aunque sí nombraba a Koldo libremente o “chillaba otro nombre raro”. Ahora teme “su reacción o que pueda denunciarme”, porque dice que “la persona que yo conocí yo creo que no es la misma cara ni la misma persona a la que me encuentro en esta situación ahora mismo. Le temo por ser quién es. Realmente le tengo miedo. Ha tenido alguna actitud conmigo cuando hemos discutido y decir ‘Te voy a matar’ y un día me echó de casa a las tantas de la mañana y me tuve que coger un taxi e irme”.