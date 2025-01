Rafa Mora presume de su alta calidad de vida: amasa millones lejos de ‘Sálvame’

Rafa Mora ha reformulado su vida desde que se le cerrasen las puertas de la televisión. Su papel en ‘Sálvame’ le dejó sin trabajo cuando la cadena decidió fulminar el programa y no le dejaron hueco en la parrilla, por lo que emprendió un nuevo rumbo profesional. Ahora es funcionario, tras sacarse una plaza con muy buena nota como Policía Nacional en Valencia. Disfruta de una tranquila vida junto a su chica, Macarena Millán, sin preocuparse ya de llevar información fresca al programa, enzarzarse en discusiones diarias, entrar en polémicas y ser diana de las críticas. Ahora, con todo el dinero que ese pasado le dio, lo ha invertido en un futuro mejor que ya le está granjeando ingentes ingresos. Y es que el también influencer no tiene reparo alguno de presumir de poderío ante sus seguidores, lo que no siempre está muy bien visto en los tiempos que corren, cuando hay muchos que arrastran dificultades.

Rafa Mora, ¿fue desleal a su novia Macarena? Telecinco

El que fuese rostro habitual de los platós de Telecinco ha hablado sin tapujos sobre su saneada situación económica. Presume de la envidiable calidad de vida que posee gracias a no tener que mirar la cuenta corriente preocupado por si han pasado las facturas. Tampoco se siente mal cuando desea darse un capricho, por muy caro que éste sea, pues sabe que no hará un agujero importante en su cuenta corriente. Él va sobrado, aunque para eso antes tuvo que renunciar a mucho y realizar sacrificios personales que en su día pesaban demasiado: “Claro que me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de cómo vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito. ¿Merece la pena?”, plantea cómo ahora sí se siente pleno en una entrevista concedida al podcast ‘Tengo un plan’.

“A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos. Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar. Poder dejar dinero a los tuyos o irte con tu familia de vacaciones a Ibiza varios veranos, que no es barato. He hecho cosas que dices esto sin esto no podría haber sido. A mi hermana por su cumpleaños le regalé un coche de 36.000 euros, solo tengo una hermana y dije que ahora puedo, no sé si el día de mañana podré hacerlo”, se confiesa. Y es que el dinero entra en su cuenta corriente de forma fácil y sin demasiadas preocupaciones, no solo por su sueldo como funcionario: “Ya sabes que me encanta vivir de las rentas. No se vive nada mal”. Esto lo decía en sus redes sociales en un vídeo que le ha granjeado muchas críticas, aunque también ha dado idea de cómo sacar rentabilidad a muchos otros que soñarían con emular su fórmula.

Rafa Mora durante su entrevista en el podcast 'Tengo un plan' X

Rafa Mora ha invertido lo ganado en televisión y los bolos en ladrillo: “He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de la inversión inmobiliaria y me asesoró. Actualmente sigo buscando para invertir. Hice números, miré el patrimonio para invertir y le dije ‘quiero tener por lo menos diez pisos y vamos a empezar’. Actualmente tengo cinco pisos más un apartamento que no tengo alquilado, porque es para el disfrute de mi familia y de mi madre. Ahora mismo disfruto de cinco alquileres, que es una buena renta lo que tengo ya ahí”, presumía, aunque fijándose miras más altas para atesorar aún más dinero. También ha diversificado sus inversiones con participaciones en empresas, en hostelería, con 12 restaurantes y estudiando abrir nuevos locales donde dar de comer de forma saludable mientras genera un imperio.