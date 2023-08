Raphael aclara cómo se encuentra entre rumores de problemas de salud

Las alarmas sobre un posible empeoramiento en la salud de Raphael volvían a sonar después de que el cantante anunciara que suspendía varios conciertos por un constipado que se ha complicado y que ya le llevó a cancelar su cita en el escenario de Jerez de la Frontera el pasado 29 de julio. “Querido público, esta mañana he visitado a mi otorrino nuevamente. Tras su exploración, el diagnóstico concluye en una inflamación de las vías respiratorias superiores causada por el catarro que arrastro desde la última semana”, señala en un comunicado.

La preocupación por el estado de salud de Raphael, que acaba de cumplir 80 años, no ha tardado en generalizarse entre su público pero el artista acaba de ser visto en plena calle con un aspecto muy cuidado, y él mismo ha querido aclarar cómo se encuentra. “Todo muy bien”, ha comentado, enviando así un tranquilizador mensaje a sus fans y seguidores.

Raphael, primeras imágenes tras la cancelación de sus últimos conciertos EUROPAPRESS

El cantante está deseando estar de nuevo al pie del cañón y subir al escenario con la energía que siempre le ha distinguido: “Mi mayor deseo en este momento es recuperarme muy pronto para volver a los escenarios. Espero reencontrarme con todos vosotros a partir de los siguientes conciertos que siguen en el tour. Aprovecho para agradeceros las innumerables muestras de apoyo que he recibido estos días. Os leo a todos y os llevo en el corazón”.

Un trasplante de hígado

Uno de los problemas de salud más graves a los que Raphael tuvo que hacer frente fue la cirrosis hepática que contrajo a consecuencia de la Hepatitis B que padecía y que casi le cuesta la vida. “No quería someterme a un transplante. Finalmente lo tuve que hacer, porque sino iba a morir. El día de la operación fue de vida o muerte, o llegaba el hígado, o no podía continuar viviendo . Es curioso que fue Rocío Jurado la que me dijo que no estaba bien, y ahora es ella la que no está aquí con nosotros”, recordó en “Mi casa es la tuya”.