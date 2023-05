Raphael, el 80 cumpleaños de un artista incombustible

Hoy cumple ochenta años, pero él dice que celebra los veinte de su segunda vida. Raphael es un artista incombustible. Cuando en 2003 pasó por el quirófano para un trasplante de hígado se prometió a sí mismo que nadie le iba a empujar a una retirada prematura. Y ahí sigue, en activo, con la misma ilusión de sus inicios.

Este año alcanza también los sesenta de profesión, una carrera cimentada en los éxitos logrados en todo el mundo. Ejemplo para muchos artistas, «el niño de Linares» confiesa que sus influencias van desde Bambino a Carlos Gardel, Manolo Caracol, Elvis Presley y la mismísima Edith Piaf. Quién le iba a decir a aquel muchacho que comenzó como recadero para ayudar a la débil economía familiar que vendería casi cien millones de discos y estaría considerado entre los mejores cantantes melódicos del mundo.

La fama no se le ha subido a la cabeza, no presume de triunfos, y sí de contar con una familia que le quiere y le arropa en los buenos y los malos momentos. El 14 de julio de 1972 se casaba con Natalia Figueroa en la iglesia de San Zacarías de Venecia, en una ceremonia íntima que no pasó desapercibida para los paparazzis.

dolo de generaciones

Las malas lenguas dudaban de que el matrimonio tuviera largo recorrido, pero este año conmemoran los 51 de una unión indestructible, durante la que han nacido sus tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel. A Raphael no le gusta que sus nietos le llamen abuelo, en eso es tajante. Quizá porque se siente todavía aquel cantante adolescente que luchaba por ganarse al público. Hoy puede presumir de que a sus conciertos asisten personas de varias generaciones, tal es su carisma.

Si tiene que elegir las canciones de su vida se decanta por algunas como «Yo soy aquel», «Cuando tu no estás», «La canción del trabajo», «Qué sabe nadie», «Escándalo» o «El tamborilero». Temas que enriquecen una trayectoria profesional digna de admiración.

A estas alturas de su existencia, no concibe una jubilación, y este año ya tiene firmados más de veinte conciertos por las principales ciudades de la geografía española. Es increíble verle a su edad actuar durante dos o tres horas seguidas sin acusar el esfuerzo. Es, sin duda, un todoterreno de la música.