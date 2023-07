Risto Mejide y Natalia Almarcha, más enamorados y felices y que nunca, regresan de una romántica escapada a Madrid

Ya es oficial. Risto Mejide y Natalia Almarcha se han dado una segunda oportunidad y han arreglado sus diferencias después de su polémica ruptura el pasado 16 de junio. La pareja ha disfrutado de unas idílicas vacaciones en baleares y han regresado a Madrid más felices y enamorados que nunca. Ninguno de los dos podía dejar de sonreír a las cámaras de los medios que los esperaban en el aeropuerto. Ambos, con looks muy veraniegos, ponían pie en la capital para retomar sus compromisos profesionales después de haber disfrutado de una escapa romántica en la playa que seguro que habrá ayudado a limar cualquier aspereza.

La pareja ha sido muy amable con la prensa y ambos han confirmado a los micrófonos que se encontraban muy bien y que el viaje ha ido a las mil maravillas. Felices y cómplices, no han querido contestar a ninguna pregunta que no sea relacionada con la felicidad que están atravesando en estos momentos tras su reconciliación. Algunas informaciones apuntaban que Natalia Almarcha le había puesto algunas condiciones a Risto Mejide para retomar de nuevo su relación sentimental. La primera, relacionada con el alto nivel de vida económico que no podía mantener, y la segunda, respecto a sus amigas virtuales, tal y como señalaba Laura Fa.

Risto Mejide firma ejemplares junto a su novia Natalia Almarcha en la Feria del Libro de Madrid GTRES

Estas últimas imágenes demuestran que han podido superar este bache sentimental y que el amor ha prevalecido por encima de todo. A pesar de que Natalia Almarcha ha mentido todos estos meses de relación un perfil muy bajo frente a los medios y la exposición mediática, lo cierto es que en esta ocasión la joven se ha atrevido a contestar a la prensa. Radiante y con una sonrisa de oreja a oreja, ambos han confirmado que han retomado su romance y que han arreglado todas sus diferencias.

Hace aproximadamente una semana, la pareja volvía a seguirse en redes y Risto Mejide comentaba en la última publicación de Natalia Almarcha con un corazón, mensaje que ella respondía con otro. Pero ahora, por primera vez, se les ha vuelto a ver juntos después de que decidieran poner punto y final a su romance el pasado mes de junio.