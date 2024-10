Rodri Hernández, en la intimidad: de su novia Laura Cascante a su plan B al fútbol

Después de ser elegido el jugador revelación de la Eurocopa, Rodri Hernández suena con fuerza como posible nuevo dueño de un Balón de Oro en la tarde de este lunes. París se ha vestido de largo para acoger la 68ª ceremonia de entrega de tan importante galardón, que reconoce el desempeño sobre los terrenos de juego de los futbolistas más goleadores y que hayan contribuido al triunfo de sus clubes. Tan solo uno puede llevárselo a casa y las apuestas se lo adjudican al jugador del Manchester City, que antes militó durante seis temporadas con la camiseta del Atlético de Madrid. A la espera de que se conozca el nombre del sobre que desvela el afortunado, todas las miradas se han fijado ya en Rodri, interesándose más por quién es más allá de los ambientes futbolísticos.

Rodri Hernández larazon

Entre los convocados por Luis de la Fuente para formar parte de la Selección Española, Rodri es quizá uno de los más desconocidos. Quizá porque no usa redes sociales y protege su intimidad con especial celo, a diferencia de otros muchos de sus compañeros de La Roja. Mientras otros futbolistas presumen del alto tren de vida que llevan, del amor y la familia que atesoran y los buenos momentos que viven en el terreno profesional, en su caso tan solo hay silencio. Su mutismo ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, que le han reclamado que abra parcelas de su vida al mundo, para así poder admirarle como se merece. No hay manera, prefiere seguir dejando el listón bien alto en el campo, cerrándose a cal y canto cuando el árbitro pita el final del partido.

Pese a todo, sí que se le conoce que no vive sus triunfos en solitario. Quizá anote este lunes un nuevo hito en su carrera deportiva, la cual podría celebrar con Laura Cascante, su novia. A la espera de ver si incluso dan el importante paso de pararse juntos frente a los cámaras para inmortalizar su gran día. Algo con lo que se abrió apetito tras la final de la UCL, cuando la joven saltó al terreno de juego cuando se alzaron con la victoria para festejar con su chico su triunfo: “No te queda mal”, le dijo él a ella cuando le colocó su medalla de oro en su cuello. Esto le colocó la diana mediática, despertando el interés del público por saber quién es la hermosa joven que anida en el corazón del futbolista más prometedor de nuestro país, ahora bajo las órdenes de Pep Guardiola en el club del Reino Unido.

Rodri Hernández y su novia Laura Cascante Gtres

Pocos son los detalles que han trascendido sobre su relación. Sí se ha filtrado cómo se conocieron, en la residencia de estudiantes de la Universidad Jaime I de Castellón, donde ambos vivían mientras completaban su formación. Ella cursando Medicina y él Administración y Dirección de empresas, una carrera que no ha querido abandonar a pesar de su éxito como futbolista. Bien podría tener la vida resuelta con sus contratos millonarios y con acertadas inversiones, pero él no quiso perder el contacto directo con la tierra, asegurándose un plan B por si las cosas no terminan saliendo como se esperaba.

Ambos estudiaron en Valencia, donde han establecido parte de su vida, ahora a caballo con constantes viajes a Inglaterra, donde pasan la mayor parte del tiempo para afrontar los entrenamientos y los encuentros del club. Ella sigue fielmente sus pasos, aunque está formándose para ser cirujana, como así desveló él en una entrevista. A diferencia de Rodri Hernández, ella sí que tiene redes sociales. Eso sí, los tiene privados, que viene a ser más de lo mismo, pues nadie ajeno a su entorno puede conocer los detalles de su rutina al lado del futbolista.