Los sábados de Lomana: El hombre que sabía demasiado y nadie conoce

Esta semana ha terminado muy movidita. No he dudado en titular esta crónica como: «El hombre que sabía demasiado, pero nadie conocía». Debía ser un ectoplasma el tal Aldama, que aparecía en todas las fotos de los dirigentes del PSOE, incluido el presidente. Y, nadie, pero nadie, conoce ni conocía. Nadie sabe cómo ha podido colarse en sus vidas y en sus fotos este fantasma que prácticamente vivía entre Moncloa y Ferraz. Harto ya de que que le ninguneasen, se plantó y dijo: «Señor juez, yo quiero declarar». Algo así como, pregúnteme lo que quiera su señoría que voy a largar con todo lujo de detalles y se van a enterar si existo o soy producto de un mal sueño de esta panda de comisionistas y chapuceros. Y he aquí que nos encontramos con una trama de tráfico de influencia y sobres voladores con dinero por los despachos de Ferraz, que resulta cuanto menos asombrosa y divertida, tanto como un cómic de Mortadelo y Filemón. Hay algo en este misterio que sigue sin resolverse y me tiene sin vivir. ¿Qué pasó con la venezolana Nelsy, la mujer de las cien maletas? Estamos esperando una explicación que nunca llegó ni creo que llegue. Mi intriga continúa en aumento. Necesito saber el contenido. Soy muy curiosa y he imaginado de todo y nada bueno. Cientos de millones de euros, dólares, también podían ser «coca», ya que Venezuela se ha convertido, según dicen en pionero de ese mercado, pero sigo sin recibir respuesta. Sería quizá el enorme vestuario de la ministra de economía y finanzas de Maduro. Lo dudo, dado su aspecto vulgar, que en ningún caso nos recuerda a la famosa y bella Eva Perón. Este caso de intriga y poder nos augura muy buenos momentos. Permanezcamos atentos.

MADRID, 20/11/2024.- La reina Letizia preside la 85ª edición de los Premios de Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), un acto celebrado este miércoles en la Real Casa de Correos en el que participa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i). EFE/ Chema Moya Chema Moya EFE

Ha habido otro tema que ha pasado sin darle mucha importancia y me ha dejado mal. La Reina Letizia y nuestra querida presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Ayuso han coincidido en un acto en la sede de la Real Casa de Correos para celebrar la 85 edición de los premios de periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid. Las lenguas de doble filo han comentado cómo se ignoraron y pasaron la una de la otra. Fue especialmente la Reina, por lo que dedujeron que no tenían ninguna empatía. Lo cierto es que yo las he visto charlando una vez sentadas y prefiero quedarme con esa imagen, ya que son dos personas a las que quiero y respeto mucho.