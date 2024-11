La Fiesta del Sábado de Lomana: Barrancos sucios y en Falcon para salvar el clima

De todos los escándalos, mentiras e hipocresías que estoy observando últimamente, hay una constatación que define a nuestro presidente Pedro Sánchez, como el gran hipócrita que es. Se ríe en nuestra cara con un cinismo que no me extraña que den ganas de liarse a escobazos con él, al menos en sentido figurado y no como ocurrió cuando fue a visitar Paiporta y salió por patas. Mejor dicho en volandas, porque las piernas ya le flojeaban por su miedo y cobardía. El hecho al que me refiero es su viaje a Bakú (Azerbaiyán) para no ir a su comparecencia en el Congreso, justo en un momento muy tenso. Se largó allí a pontificar sobre el cambio climático y cómo poder paliar sus consecuencias evitando tanta contaminación y emisiones. Sepan ustedes que, el muy hortera, utilizó dos aviones para tal desplazamiento. Un Airbus A310 de lo más contaminante, donde iba el propio Sánchez con la corte de periodistas apesebrados. También, les acompañaba en el trayecto un Falcón 900 de emergencia, como nodriza. Es decir, vacío. Todo para hablar de cómo combatir los efectos del cambio climático. No contento con este despliegue de elementos contaminantes, para trasladarse del Palacio de Moncloa a la base de Torrejón de Ardoz, separada por 25 kilómetros, decidió que le divertía a él y su Begoñita ir en un helicóptero Súper Puma del Ejército, en vez de utilizar el coche eléctrico, que tanto recomienda y tan poco usa la flota de Moncloa.

No sé hasta cuándo, esta gente de la Agenda 20/30 van a seguir contándonos milongas y metiendo miedo al personal con catástrofes, la mayoría provocadas por la negligencia de los pésimos «servidores de la patria». Ellos y solo ellos, que son una panda de incompetentes y viven para disfrutar a costa de nuestros impuestos, nos mienten como si fuéramos deficientes mentales. La palabra «relato» ya se me ha atragantado; bulos y salud mental, también. Visto lo visto, terminaremos todos que no sabremos si vamos o venimos. Está nueva fórmula de contar y tergiversar la realidad a su antojo tiene que cambiar y evolucionar. «El Relato», qué buen título de tele serie o novela (de ficción).

Prefiero no decir lo que pienso sobre el cambio climático . El clima está en constante evolución y lo que ha pasado, en gran medida, ha sido por no limpiar los ríos, barrancos y arroyos de maleza, que se acumula con las lluvias. Esto hace que se obstruya el paso del agua. Hemos visto los resultados y las imágenes de miles, millones, de cañas acumuladas. El barranco del Poyo estaba sucio. Este torrente estacional, que estaba obstruido, fue el gran causante de lo ocurrido en Valencia. No se ha hecho suficiente hincapié en que hace más de 15 años que la Confederación Hidrográfica del Júcar está esperando permiso de la Administración para acometer las obras absolutamente necesarias, que hubiesen evitado la tremenda catástrofe que asoló pueblos enteros. Con su desvío se hubiese evitado. Ximo Puig fue el último en vetar el proyecto por consejo de los ecologistas. ¿Alguien va a explicar esto? ¿Alguien va a devolver a los los más de doscientos muertos la vida en nombre de las huertas y las lechugas? No se pueden edificar ciudades en el cauce de un río o un barranco, por muy estacional que sea. La naturaleza siempre vuelve a su lugar y nos arrasa vengándose de la fatuidad del hombre. Feliz fin de semana. Les espero en mi mercadillo solidario el próximo día 20 en la calle Alcalá 94 de Madrid.