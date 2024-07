Los sábados de Lomana: Nacho Cano y la caza de brujas de Sánchez

Cuando pienso que ya no pueden ocurrir actuaciones más vergonzosas de las que estamos contemplando cada día por parte de nuestro gobierno llega la detención de Nacho Cano. Un icono para varias generaciones. Y una vergüenza para nuestra Policía Nacional. Debieron darles instrucciones. «A por él, que últimamente está muy suelto y ha nombrado la palabra Begoña en algún momento». Quiero pensar que nuestra Policía Nacional es impecable, pero no entiendo su actuación de patada en la puerta como una forma de amedrentar y asustar al mejor estilo de los países comunistas y repúblicas bananeras.

Mucha vergüenza me ha producido, mezclada con indignación.

Para mí Nacho Cano, como su hermano José María, son un patrimonio de España al que respetar y admirar.

El productor musical Nacho Cano ofrece declaraciones a los medios, a 9 de julio de 2024, en Madrid (España). Nacho Cano ha atendido a los medios de comunicación tras ser detenido por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical 'Malinche'. En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Ricardo Rubio Europa Press

Nacho Cano está produciendo «Malinche», un musical extraordinario. Paga 590.000€ mensuales en nóminas, da la oportunidad a decenas de becarios mexicanos de que puedan aprender de él y de su música, y también les paga comida y alojamiento, siempre según un contrato perfectamente legal. Todos estos becarios salieron en bloque a defender a Nacho, su maestro, y denunciaron por parte de la policía coacciones, instigando a decir que abusaba de ellos laboral y sexualmente.

El jueves estuve en «Espejo Público» hablando con ellos porque vinieron a contar lo ocurrido en una rueda de prensa improvisada en el plató. Sentí vergüenza ajena como española ante todo lo ocurrido. Parece ser que la disculpa para esa detención fue algún contrato o papel que no estaba en regla. Esas cosas se solucionan con una inspección del Instituto de la Seguridad Social y, si algo no está en regla, se sanciona instando a regularizar. Pero no, hay que montar un número totalmente vergonzoso.

Me reconfortó ver y escuchar a un Nacho Cano auténtico, con aire rebelde y salvaje, tirando con dinamita y diciendo verdades en este panorama de cinismo y componendas. Me gustó escuchar su palabra rebelde sin convencionalismos noños que aburren en un mundo de hipocresía y mentira. Bravo, Nacho, no has perdido ni un ápice de ese espíritu de Mecano que rompió esquemas en su día y nos enamoró a todos.

Tengan mucho cuidado de no criticar ninguna actuación de este gobierno, ni soltar palabras como «declarar» o «Begoña» porque, a la que nos descuidemos, terminamos en la comisaría. De momento, mejor nos dedicamos de lleno al «dolce far niente» de las vacaciones.