El estado de Terelu Campos evoluciona favorablemente y pronto recibirá el alta médica

La situación para la familia Campos no es la mejor que se podría esperar. El pasado sábado, tal y como comunicó el portal de noticias “Informalia”, Terelu Campos fue ingresada en la Fundación Jiménez Díaz por una afección respiratoria y permanecerá una temporada alejada del foco mediático. Un problema que no llega en un buen momento, ya que su hermana Carmen Borrego se encuentra en Honduras participando en la nueva edición de “Supervivientes” y se desconoce si se ha informado a la hija menor de María Teresa Campos de la situación de su hermana.

Según ha dado a conocer el programa de Telecinco “Vamos a Ver”, Terelu Campos no asistirá durante toda esta semana a sus compromisos laborales en “Mañaneros”, pero su situación “evoluciona favorablemente, está respondiendo al tratamiento, pero no ha recibido el alta”, daba en exclusiva Joaquín Prat. A pesar de que Terelu ya no es una de las colaboradoras de la casa de Mediaset, sus antiguos compañeros mantienen un buen recuerdo de la televisiva, por no mencionar que su hija Alejandra Rubio y su hermana Carmen Borrego continúan siendo miembros muy potentes de la cadena.

Terelu Campos Mañaneros

Por el momento, parece que pronto volverá a la normalidad y Pepe del Real, desde el mencionado programa, ha querido tranquilizar a la gente: “Va bien la cosa, pero es verdad que tuvieron un sustito”, concluía para mandarle todo su cariño y apoyo a Terelu que se recupera de una neumonía. De hecho, ha sido el propio José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, quien ha dado el último parte sobre su estado de salud y ha firmado que muy pronto le darán el alta "porque está mejor. Está mejor"

Alejandra Rubio no se ha pronunciado sobre el estado de su madre, pero no parece que vaya a suponer un revés muy grande para la familia. Sus planes no han cambiado y este domingo la hija de Terelu participará en el primer debate de “Supervivientes”, dejando claro que la afección de su madre no es tan grave como parecía en un primer momento.

Quien no está llevando las cosas de la mejor manera es Carmen Borrego. Alejada de la noticia del ingreso de su hermana, libra sus propias batallas en el concurso más extremo de la televisión. Hace unos días se daba a conocer la fuerte discusión que había tenido con Ángel Cristo Jr., personaje que desde un primer momento ya se sabía que no se lo haría pasar bien a Borrego. En la emisión anterior de “Supervivientes”, el hijo de Bárbara Rey no dijo palabras muy amables sobre la fallecida María Teresa Campos. “El que no tiene ni un puñetero argumento para defenderse es él. A mí no me gusta que ningún hijo hable así de su madre”, se defendió la hermana de Terelu. Tal fue la polémica despertada que la madre de Ángel se pronunció para enviar su apoyo a Carmen Borrego: “Lo siento enormemente, no se lo merece. Hacer llorar a una persona no es bonito, no está bien. Yo le mando mucho ánimo a Carmen”.