Samara Terrón, la gran alegría de Antonio Tejado después de su arresto

La noticia del arresto de Antonio Tejado fue una de las más sonadas tras conocerse hace pocas semanas. El caso de Tejado sigue despertando interés tras los últimos datos que se han dado, algo que ha puesto en la estocada a toda la familia. El sobrino de María del Monte fue detenido como presunto autor intelectual del asalto a la casa de su tía el 24 de agosto. El testimonio de la empleada de hogar, el pasado viernes, ha arrojado algo más de luz acerca de cómo se desarrollaron los hechos, pero aún queda mucho proceso por delante.

Dejando a un lado el duro revés al que tienen que hacer frente, este pasado domingo ha tenido lugar una visita muy especial que ha supuesto un auténtico alivio para Tejado. Desde que se empezaron a permitir las visitas, su madre no ha faltado ni un solo domingo al encuentro de su hijo. Sin embargo, este último encuentro ha tenido algo muy especial porque finalmente Antonio ha podido ver a su actual pareja Samara Terrón. Una visita que ha tenido lugar con un cristal de por medio y después de solicitar los permisos pertinentes.

Se cumplen dos semanas de la entrada de Antonio Tejado en prisión. Religión, marquetería y lectura, sus grandes refugios Europa Press

“Ha podido verle a primera hora de este domingo, visitas que se irán normalizando a partir de ahora”, anunció Amor Romeira desde el programa “Fiesta”. Sin embargo, no han sido los únicos datos que han trascendido. Desde el programa de Emma García también se ha dado a conocer lo que piensa la familia de Tejado sobre su detención. “Considera que, en otra situación, otra persona, estaría en libertad con fianza o con cargos, pero que su hijo está siendo víctima de ser un personaje público. Dice que está preso sabiendo que otras personas están en libertad con cargos o fianzas y que a su hijo no se le ha dado otra oportunidad, que qué pasa con su hijo para que no pueda salir como otras personas”, proseguía la colaboradora desvelando la información pese a la negativa tanto de su madre como de su tía a volver a pronunciarse sobre el caso.

El siguiente paso en el caso de Antonio Tejado

Aún quedan muchas cuestiones en el aire. Este 1 de marzo la trabajadora de María del Monte e Inmaculada Casal declaraba ante el juez, habiendo testificado todas las personas que estaban presentes en el momento del asalto. Ahora ha llegado el momento para que los abogados soliciten la declaración voluntaria de los supuestos miembros de la organización criminal. Se trata de una cita clave que podría estar más cerca de lo esperado. Este lunes en el programa “Vamos a ver” se apuntaba a que este encuentro podría tener lugar el 6 de marzo, teniendo como testigo a uno de los seis acusados o, incluso, a los seis.