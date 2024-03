Sara Carbonero preocupa con un emotivo mensaje desde el hospital

"Me produce una extraña alegría que en la habitación 678, justo en este momento, alguien lee exactamente el mismo libro que yo, probablemente en el mismo sofá de polipiel, con la misma incertidumbre". Así comienza Sara Carbonero un emotivo texto que ha compartido a través de sus redes sociales, con el que confirma que se encuentra en el hospital. La periodista, en cambio, no aclara si está acompañado a un familiar o si es ella misma la que ha requerido atención médica, pero sí deja claro que no está pasando por su mejor momento.

"Todos sabemos la necesidad de cariño y afecto en estos días interminables. Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia", expresa. Carbonero pone en valor la iniciativa del hospital, que ofrece música y libros a los pacientes y a sus acompañantes para hacer más llevadera su estancia.

Se trata, tal y como ha comentado uno de los seguidores de Carbonero, de una iniciativa a cuenta de una enfermera de la planta de oncología de la Clínica Universidad de Navarra, la misma en la que la periodista fue operada de urgencia en 2022, años después de someterse a un tratamiento contra el cáncer.

"Me ilusiona y emociona que sea una iniciativa de mi hija Elena , enfermera de oncología en la CUN, y que los libros y la música de mi madre hagan mejor las vidas de los demás", señala emocionado este usuario, un comentario al que Sara Carbonero ha respondido indicando que le gusta.

Más allá de este comentario, destacan otros de sus amigos, como el de Isabel Jiménez, su íntima y "comadre", que le recuerda lo mucho que la quiere y que "donde está la música, ahí es".

Llama también la atención el de Juliette Casillas, muy unida tanto a Sara Carbonero como a Iker Casillas. La joven aplaude las bonitas palabras de su amiga periodista, aunque lamenta tener que leerlas por todo lo que implican: "No sé si me gustó mucho leerte o muy poco. Qué bonito escribes, pero por una parte ojalá no haberlo escrito nunca. Eres superespecial".

Como se ha comentado anteriormente, de momento se desconoce si es la propia Carbonero la que se está sometiendo a algún tipo de tratamiento o si tan solo acompaña a un ser querido, pero de sus palabras se entiende que no están siendo días fáciles para ella: "A través de la ventana observo que la gente en la calle está de manga corta y yo duermo con dos mantas. Lo de dormir, es un decir (...) Y ya, con la noche bien entrada, abro a la vez el sofá cama y el libro que me tiene absorta y leo uno de los proverbios, que dice: 'Allá va la lengua donde duele la muela'".