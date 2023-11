Sara Carbonero e Isabel Jiménez: "Juntas somos un bombazo"

Son el yin y el yang, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, lo que unió un plató del telediario de Telecinco en una tarde calurosa de agosto hace doce años, y que la vida las ha convertido en hermanas de alma y comadres. Son tan distintas, que eso hace que se compenetren tan bien. Como ellas mismas dicen, podrían ser la pareja ideal, pero son las mejores amigas, las socias y hermanas de vida que todas desearíamos. Sara es la calma, el lado más bohemio e Isabel la energía y la vitalidad, que juntas hacen que sea la unión del empoderamiento.

Unas mujeres Acuario de manual que juntas son una explosión. Y solo hemos necesitado diez minutos de conversación con ellas para darnos cuentas de todo eso. Juntas son imparables, y al final eso tan sencillo, es la sororidad que está tan de moda y de la que tantos hablamos. En una noche de moda y música rodeadas de su gente en el 'Slowlove Night Club' que han celebrado en una noche fría de noviembre en Madrid para presentar la colección '‘Chasing Dreams’, y las nuevas prendas de fiesta para Navidad que ya está en tiendas. Esa mezcla de bohemio, rockero y lentejuelas que todas las mujeres tenemos en nuestro armario. Porque 'Slowlove' es mucho más que una marca de moda, es una filosofía de vida para una mujer todoterreno y valiente, como ellas.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Isabel Jiménez y Sara Carbonero, no te pierdas la entrevista de LA RAZÓN a estas dos mujeres que unió el periodismo y ahora ama la moda.

¿Qué tal Sara? ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estáis?

Isabel Jiménez: Semanas intensas la verdad, un no parar (risas).

Sara Carbonero: Sí, ella está más estresada. Yo la verdad que con muchísimas ganas de celebrar, tenemos mucha ilusión en este evento, mezclar moda, música con tanta gente conocida y querida. Muy contentas, la verdad.

Isabel: La verdad es que sí, porque nosotras somos así de especiales para todo. La colección salió en septiembre, pero nos da igual, nosotras la presentamos en noviembre. Yo creo que al final es una forma de celebrar la colección más que de presentarla.

Sara: Bueno, también hay que decir que presentamos hoy la parte más de fiesta y más navideña.

Como dices Sara, la parte más glamurosa, más navideña de esta colección. Habíamos visto la más boho con esa maravillosa campaña en París. Siempre nos quedará París, lo que unió hace unos años el telediario que no lo separe la ciudad del amor.

Sara Carbonero: (risas) Sí, ese plató en 2011.

Isabel Jiménez: Hace 12 años eh, como pasa el tiempo.

Sara: Nos quedaran muchos sitios, por suerte la verdad, Isa y yo, además de París, México y luego Almería. Personalmente, un montón de destinos como Menorca.

Isabel: Y lo bueno es que podemos decir dónde os apetece ir para la colección, y allí que vamos.

Vaya, que es la excusa, ¿no?

Sara Carbonero: Sí, nos encanta viajar, y además siempre lo digo, Isa es la mejor compañera de viaje. Es la guía Isabel, es muy guay viajar con ella porque se prepara todo mucho.

En ese manifiesto de Slowlove, de esa vida en calma, también entiendo que es lo ideal transmitirlo a través de los viajes que hacéis.

Isabel Jiménez: Para mí es lo más bonito, porque además el equipo que tenemos es el mismo casi desde el principio y es como viajar en familia. Tenemos unas experiencias y una aventuras, sacamos tiempo para disfrutar. Es la parte más 'slow live' de mi vida, viajar, porque lo demás... (risas)

Sara Carbonero: Lo demás es estrés, trabajo y niños (risas). Porque además nos gusta contar historias. Slowlove además de una marca de ropa, es una filosofía, un estilo de vida.

Pero me suena Sara que una vez contaste que el primer día en plató no os caíste tan bien...

Sara Carbonero: ¡Eso lo cuenta Isa, y además es mentira! Es una leyenda urbana (risas). Yo soy miope, muy miope, y no veo bien de lejos...

Isabel Jiménez: No es mentira, pero yo lo voy a explicar... Lo hicieron un poco mal, nadie nos presentó. Entonces ella se incorporaba de vacaciones y yo ya llevaba dos semanas trabajando. Tu imagínate ella llega, ya era Sara Carbonero después de todo el boom, y la verdad es que mucha fiesta no me hizo, pero de ahí a mirarme mal...

Sara: (risas) ¡Es mentira!

Isabel: Pero yo después siempre lo he defendido, que Sara es muy tímida, mucho más de lo que parece. Y ella siempre al principio necesita su tiempo, luego ya inseparables.

Sara: Yo solo tengo el recuerdo de luego ya en el camerino que fue una conexión desde el minuto uno. Es verdad que esa anécdota es graciosa y luego ella la cuenta siempre...

Isabel: ¡Me la ha preguntado ella!

Sara: Yo insisto en que no veo de lejos. Lo importante es que estamos aquí. Yo la verdad es que tengo una personalidad más tímida y más hermética al principio. Vaya San Benito me ha puesto (risas)...

Pero desde ese momento inseparables, y buenas comadres...

Isabel Jiménez: Eso te lo voy a explicar, no es que nos llamemos comadres, que es lo que cree la gente. Es que Sara es mi comadre, porque es la madrina de mi hijo, y así es como lo decimos en Andalucía. Es mi comadre con todas las de la ley.

Sara Carbonero: Es como mi hermana, yo creo mucho en los vínculos de sangre pero también en los de alma, que queda muy cursi pero es verdad. Juntas, con nuestro equipo hemos conseguido todo esto y estoy muy orgullosa, porque somos mujeres, tenemos nuestra familia, otros trabajos. Para mi Isa es una heroína, no se como llega a todo.

Isabel: Juntas somos un bombazo, ese es el titular.

Porque tenéis personalidades tan diferentes que al final os complementáis...

Sara Carbonero: Exacto, eso es. Isa es como muy todo es posible, todo fácil y yo la bajo a tierra. Y al revés cuando yo soy más pesimista, ella me impulsa con esa energía que tiene. Pero hasta en gustos de ropa somos diferentes. Nos compenetramos muy bien a verdad, podríamos ser una pareja, pero no.

Isabel Jiménez: Juntas somos una explosión.

Decías Sara, también somos diferentes en el estilo de vestir, tu más boho, Isa más rockera...

Isabel Jiménez: Sí que soy más rockera, pero me ha salido esa faceta ahora y no sé por qué...Ahora estoy en ese momento vital y necesito ponerme cosas más potentes. Y yo creo que cada uno como se sienta en su momento.

Y la mujer 'Slowlove', ¿hay un patrón concreto o engloba a todas?

Isabel Jiménez: Engloba a todas, es sorprendente pero sí.

Sara Carbonero: Todo estilo de mujeres y de todas las edades.

Isabel: A mí me hace mucha ilusión porque la gente se sorprende que estemos tan involucradas en la dirección creativa. Yo veo una mujer y se que va vestida de Slowlove. Tengo fichado todo, hasta el punto que voy por la calle y paro a la gente y le digo no sabes la ilusión que me hace que lleves una chaqueta de Slowlove y se me quedan mirando con una cara... (risas)

Sara: ¡Yo también lo hago! Y eso es muy positivo porque engloba a todas las mujeres, de todas las tallas, de todas las edades. Mujeres versátiles, todoterreno, valientes.

Hablando de mujeres, ¿qué le dirías a la Sara y a la Isa que se conocieron hace 12 años en ese plató? Isabel si no me equivoco tienes 41, Sara tu vas a hacer 40 en unos meses...

Isabel Jiménez: ¡Y el fiestón que vamos a montar! (risas)

¡Qué se prepare Madrid! Además, sois dos mujeres Acuario, ¿qué le diríais a aquellas chicas con la perspectiva de los años?

Sara Carbonero: Yo le diría, Sara saluda a Isa simpática, sale un abrazo porque luego va a contar esta leyenda urbana (risas). Yo miro atrás y le diría muchas cosas, pero sobre todo le diría que confiara, porque aquí estamos con muchos proyectos, con sueños y con ilusiones. Que los sueños se cumplen.

Isabel Jiménez: Yo le diría, hay comadres la que os espera, la que habéis liado.

Ya para acabar antes de que me corten la cabeza, que tenéis prisa, la colección se llama 'persiguiendo sueños', ¿qué sueño os queda por cumplir?

Isabel Jiménez: Yo tengo una máxima, que es que la vida me sorprenda, porque siempre lo ha hecho.

Sara Carbonero: Con 'Slowlove' tienda propia, y en la vida como Isa, el día que no tengamos sueños por cumplir será muy triste, pero que la vida nos sorprenda que siempre suele ser mejor de lo que esperamos.

Isabel: ¡Que nos coja bailando!

Sara: ¡Que el fin del mundo nos pille bailando!