Sara Carbonero reaparece tras su preocupante mensaje desde el hospital

Esta semana saltaban de nuevo las alarmas en torno a la salud de Sara Carbonero. La periodista publicaba en su perfil de Instagram una foto de un disco de Hayden para revelar cómo pasa o había pasado los días ingresada en un centro hospitalario. Aunque no revelaba el motivo de su visita al centro médico, por sus palabras recordaba los días que estuvo ingresada cuando se le diagnosticó, hace cinco años, un cáncer de ovarios.

"Me produce una extraña alegría que en la habitación 678, justo en este momento, alguien lee exactamente el mismo libro que yo, probablemente en el mismo sofá de polipiel, con la misma incertidumbre", decía Carbonero en su texto. "En los pasillos y en la cafetería me cruzo con muchísimas personas que siempre dejan paso en el ascensor y saludan sonrientes, como lo hago yo", escribe Sara, que define estos gestos como los "códigos" del lugar. Se trata de unas normas no escritas "donde todos sabemos la necesidad de cariño y afecto en estos días interminables. Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia".

Hoy, sábado 23 de marzo, la periodista reaparecía, feliz, iniciando sus vacaciones de Semana Santa junto a sus hijos. La familia al completo ha decidido pasar unos días de relax fuera de Madrid lo que ella misma confirmaba en sus redes sociales con una historia: "Let's go". Carbonero y sus hijos, fruto de su matrimonio con Iker Casillas, pararon a repostar en una gasolinera y allí aprovecharon también para comprar golosinas para el camino.