Sebastián Yatra responde al extraño triángulo amoroso de Aitana, Miguel Bernadeau y Plex

Sebastián Yatra está de enhorabuena, pues se trae entre manos un nuevo trabajo que está deseoso de mostrar a su público. El próximo 16 de mayo estrenará su nuevo disco, ‘Milagro’, en el que trata de transmitir su particular forma de entender la vida: “La vida es un milagro en sí misma. Vivimos buscándolos, pero el verdadero milagro es estar vivos y ver todo desde el amor”, destaca el cantante a su llegada a España.

El artista colombiano ha aterrizado en nuestro país para comenzar las labores de promoción de su nuevo proyecto. Sin embargo, sabe que pisar suelo patrio es sinónimo de enfrentarse a las preguntas incómodas sobre su exnovia, Aitana Ocaña. Más ahora que se rumorea que la cantante estaría iniciando un nuevo romance con el influencer Plex, con el que ha pasado unos días en Punta Cana. ¿Qué sucede con Miguel Bernadeau? ¿Qué opina de esto Yatra?

Sebastián Yatra no logra alejarse de su ex

El cantante ha tenido que escuchar las preguntas sobre la intensa vida sentimental de su exnovia. Aitana podría estar iniciando una nueva aventura amorosa de la mano de Flex, como así apuntan ahora los rumores. También los hay que plantean que Miguel Bernadeau no ha dejado de ser su pareja y que nada hay de cierto en su affaire con el influencer. Sobre esto ha sido cuestionado Sebastián Yatra, que ha preferido mantenerse al margen.

Aitana y Sebastián Yatra Gtres

No quiere desvelar incluso qué relación guarda ahora con Aitana. Se le ha comido la lengua el gato. Sebastián Yatra no quiere copar titulares por sus relaciones amorosas, menos aún las que están extintas. Es por eso que se centra tan solo en su trabajo y en gritar a los cuatro vientos que “estoy enamorado de la vida, de todo, literal, te lo juro”. Aunque deja claro que con esta confesión no quiere dar a entender que tiene pareja ni mucho menos. Algo que se sospechaba después de verle en muy buena compañía por las calles de Barcelona andando con una joven de morenos cabellos. No quiere dar pistas tampoco sobre quién es.