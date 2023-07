Shakira pide respeto a las "pijaamigas" de Clara Chía

La campaña de las “pijaamigas” de Clara Chia contra Shakiraha traspasado todos los límites de la educación. La pandilla de incondicionales de la novia deGerard Piqué se refieren a la cante colombiana con calificativos como “bruja, vieja y menopáusica”, que han llegado a oídos de la de Barranquilla y, evidentemente, ha puesto el grito en el cielo.

Por mediación de una amiga común con el ex futbolista, la colombiana ha pedido a Gerard que intervenga ante esa falta de respeto o le obligará a tomar medidas contra la pandilla de su pareja.

Parece ser que, Piqué ya le ha comunicado a Clara la polémica situación y que esta ha hablado con sus amigas para que dejen de insultar en público a la madre de los dos hijos de Gerard. No quiere nuevos problemas, aunque, a su vez, le ha rogado a su novio para que les diga a sus hijos que no la califiquen a ella como “la empleada de papá”.

Desde su entorno nos llega la impresión de que la cantante no acaba de asimilar la “traición” del ex del Fútbol Club Barcelona al abandonarla para marcharse con otra.