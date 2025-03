Sheila Casas, a corazón abierto, se sincera sobre sus inseguridades tras salir a la luz su relación con Álvaro Muñoz Escassi: " Pedí ayuda"

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas conforman una de las parejas más mediáticas de nuestro país. Cuatro meses después de oficializar su romance, la abogada se ha sincerado como nunca sobre los inicios de su relación y lo mal que la pasó tras salir a la luz su incipiente romance con el jinete, uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país de 2024 por su ruptura con María José Suárez y su breve romance con Hiba Abouk.

Las inseguridades de Sheila Casas al comenzar con Escassi

La colaboradora de "TardeAr", a corazón abierto, ha ejercido como ponente en una charla de la Fundación La Caixa sobre la importancia de las redes sociales. Muy sincera, Sheila Casas ha hablado sobre las inseguridades que le provocaron la sobreexposición en ese momento de su vida. "Empecé con una relación sentimental donde era de gusto social, gustaba a la prensa del mundo rosa, y todo eran comentarios negativos. No sabía lidiar con eso, me los ponía a leer todos, cada cual era peor. Nunca había recibido tantas críticas, y todo por estar con una persona, que no es que hubiese hecho algo malo, simplemente era por haber tenido una elección que a la gente no les gustaba", ha expresado Sheila Casas.

"No me veía bien físicamente, no me gustaba mi pelo, me llegaba a decir que si había engordado... Y lo que hice fue dejar de leer comentarios. Yo pedí ayuda, dije "no sé cómo lidiar con esto, me está afectando muchísimo"", ha desvelado la hermana de Mario Casas. Como ella misma ha reconocido, aunque la redes son una profesión, intenta "cuidar el tema de mi privacidad y el tema familiar en mi casa". "Todos protegen mucho la intimidad, sobre todo de sus parejas, de la vida que llevan, entonces a día de hoy también sigo manteniendo esa privacidad y no exponerme al completo de todo lo que sucede en mi vida, porque yo tampoco lo llevo bien y tampoco lo llevaría bien la gente que tengo a mi alrededor y que quiero", ha declarado Sheila sobre la postura que ha tomado respecto a las redes sociales.

Tal y como ha explicado Sheila, su "vida cambió" de un día para otro tras salir a la luz su relación con Escassi: "Eliges a una persona con la que sentimentalmente quieres estar y te llevas unas críticas que no entiendes, que te pueden atacar a tu físico, a tu forma de ser, gente que no te conoce de nada porque no les apetece que estés con una persona que no entiendes el por qué te atacan...Tienes que aprender a lidiar con ello, poner unos límites para cuidar tu sentimiento".

Sheila apoya a Escassi desde la distancia

La abogada es uno de los mayores apoyos de Escassi en su nueva aventura televisiva en Honduras, aunque ha preferido no ir a plató a ser su defensora por un motivo de peso. "Yo animo a Álvaro desde una manera como más alejada, que es desde mis redes sociales, porque específicamente lo haría con él, que es mi pareja, con un amigo o con cualquier persona que está haciendo algo, que además me parece que está haciendo un programa maravilloso, que está haciendo unas pruebas increíbles, casi que es el mejor. Entonces, me siento orgullosa, lo comparto, pero lo hago desde un lugar que a mí me protege más, no tanto exponiéndome, no he querido, por ejemplo, defenderlo, él lo sabía, no quería ir a ningún programa, porque creo que es su momento, él lo ha decidido así, y no ha sido mi elección, entonces yo prefiero mantenerme al margen completamente", ha explicado Sheila Casas sobre la posición que ha tomado ante los micrófonos de Europa Press en exclusiva.