Sofía Cristo se queda dormida minutos antes de la “boda” de su hermano y Ana Herminia

No tenía la menor intención de ver la boda postiza de su hermano Ángel con su novia Ana Herminia en la isla donde transcurre el reality “Supervivientes”. Pero Sofía Cristo quiere justificarse con algo que suena a mentirijilla. Y no se le ocurre decir otra cosa que “me quedé dormida porque estaba muy cansada, y no vi la ceremonia. Eso sí, les deseo toda la felicidad del mundo. Luego hablaré con mi madre, a ver si ella la ha visto”.

A su progenitora, a pesar de sus desavenencias con su hijo, le ha dolido que nadie se acordara de ella para asistir a la ceremonia en la playa hondureña. Una fuente cercana a Bárbara Rey nos desvela que “ella habría ido si Ángel se lo hubiera pedido. En el fondo, quiere reconciliarse con él y dejar a un lado sus enfrentamientos. Para una madre, no hablarse con un hijo es muy duro”.

La tertuliana Alexia Rivas consiguió hablar con Bárbara y asegura, que “la he notado serena, pero me ha reconocido que todo esto es un tema que le remueve por dentro. A pesar de sus roces, le desea a la pareja sus mejores deseos, que les vaya bien en su matrimonio y que consigan una unión duradera”.

Bárbara Rey, serena y removida por la boda de Ángel Cristo Jr. En 'Supervivientes' Europa Press

Como ya publicamos hace unos días, a esa ceremonia sin validez en España, le seguirá dentro de unos meses una boda legal en España. Que se sepa, de momento, ni Bárbara ni Sofía están invitadas, lo que mermaría en demasía el precio de la exclusiva que Ángel y Ana pretender conceder a una revista. Tienen muy claro que están de moda y confían en sacarle un jugoso partido económico a ese episodio nupcial.

En un principio, se habían decantado por una finca preparada para este tipo de celebraciones, pero parece ser que han cambiado de opinión. Lo que está muy claro es que será una boda blindada contra todos los medios de comunicación… excepto el que más les pague. El dinero manda.