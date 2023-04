Sofía Cristo: «Mi única droga ahora es la música. Siento más por ella que lo que sentía cuando estaba colocada»

Sofía Cristo se encuentra sin duda en su mejor momento profesional pero sobre todo personal. La hija de Bárbara Rey celebra su nuevo proyecto musical y, lo que es más importante, su décimo aniversario lejos de las drogas y el alcohol.

La Dj ha concedido una entrevista a LA RAZÓN para hablar de todo esto y mucho más. Pasen y lean.

Sofia Cristo Gtres

- Presenta nuevo proyecto con la mítica canción de 'Tres cosas hay en la vida'... ¿Cómo surgió?

Surgió por mí, porque siempre estoy ideando cosas y esta canción es como universal, ¿no? Creo que salud, dinero y amor es lo que realmente hay que pedir y tener

- Hay gira, ¿no?

Estoy en medio de la gira. Desde marzo estoy sin parar, la verdad que muy contenta. Cuando empieza el fin de semana viajo para hacer mis bolos y entre semana estoy metida en el estudio y en la producción de toda la nueva temporada, porque siempre intentamos sorprender al público con producciones propias y con cosas exclusivas que no tenga nadie

- ¿No tendrá vacaciones este año?

Las vacaciones ya para noviembre (risas). Ya entre bolo y bolo pues ya aprovecho para hacer alguna escapada de uno o dos días... más no puedo porque el verano es la temporada fuerte de los artistas

- Bueno, Sofía, está de aniversario, ¿no? Diez años sin probar sustancias...

Llevo diez años libre de drogas y de alcohol también, porque para mí el alcohol siempre ha sido una droga más. Nunca me visualicé celebrando mis diez años, porque yo veía a los terapeutas y yo pensaba que yo también quería llegar algún día

- ¿Sin recaídas?

Sin recaídas. Esto es algo que quiero aclarar, porque una vez se tergiversó en un programa de televisión, porque yo dije que había pasado por un momento en el que me había puesto en activo y la gente entendió que yo había consumido, y no. Una puede estar en activo y no recaer, simplemente es una alarma porque igual estás pasando por una época más complicada en la que tienes que recurrir al terapeuta o al grupo de terapia, porque la enfermedad es para toda la vida. No he recaído nunca porque me cuido mucho, porque no quiero recaer y porque no es que no pueda tomar, es que no quiero tomar. He pasado la fase de no tomar no porque me lo prohíban, sino porque realmente no quiero. Ahora mi vida es maravillosa

- ¿Sale por la noche?

No es que salga, es que trabajo de noche. Yo he hecho la recuperación para tener una vida plena y hacer lo que me apetezca hacer sin tener la necesidad de tomar

- Y eso que tiene la tentación más cerca

Pero también tengo derecho a salir a bailar y a pasármelo bien, ¿no? Y a ver a los artistas que me gustan. Yo ahora mismo la única droga que concibo es la música. Lo que yo siento con la música no lo he llegado a sentir ni estando colocada. Yo ahora salgo poco, igual lo hago tres veces al año a una fiesta que merezca la pena

- Ahora está ayudando a un nuevo grupo de personas

Desde que me recuperé empecé a involucrarme en el mundo de las adicciones. Me formé, me preparé y me hice intervencionista familiar y estudié el Máster de Drogodependencia. Después entré en algún que otro centro, y ahora he entrado en un centro de adicciones de Sevilla que se llama NOA, que para mí es el 'Roland Garros' de los centros de adicciones. Es donde están los mejores tratamientos de España, porque son familiares, son hogareños, son cercanos y estoy encantada. Esto lo digo para que toda la gente que quiera que sepa que me puede hablar por Instagram o por donde sea que yo siempre voy a contestar para orientarles un buen centro, y siempre les recomendaré este