Sofía Cristo celebra diez años "sin drogas, ni alcohol"

Es el cumpleaños de su "renacimiento". Sofía Cristo ha celebrado junto a dos de las personas más importantes de su vida, su madre, Bárbara Rey, y su sobrina (hija de su hermano Ángel) sus diez años alejada de las adicciones que marcaron su pasado. "¡Hoy hago 10 años limpia de drogas y alcohol Lo celebré con parte de las personas que amo, admiro y respeto. Mi familia y amigos, vosotros me dais amor, confianza y paz. Gracias. Mamá eres mi heroína, gracias por enseñarme tanto y tan bonito. Te amo fuerte. La vida en estos 10 años me ha demostrado que siempre hay que seguir trabajando en uno mismo y que es un aprendizaje constante y crecimiento personal".

Hace diez años, la hija de Ángel Cristo y de Bárbara Rey decidió dar un giro radical a su vida. "Soy adicta», confesó en "Sálvame" ante la sorpresa de los colaboradores del programa. La joven reconocía que consumía drogas de forma habitual. Pero en un intento por reconducir su vida decidió ingresar de manera voluntaria en un centro de desintoxicación, apoyada por la que entonces era su pareja, Nagore Robles, y por su madre.

Fue una época muy dura en la que Nagore Robles permaneció a su lado a pesar de que la relación ya estaba rota. «Antepuse las drogas a ella y por eso la he perdido», reconocía la DJ. «Empecé con los porros, luego cocaína y las drogas de diseño que están en la calle (speed, extasis líquido)...», reveló en aquella entrevista. «Soy una tía joven, para mí tocar fondo es reconocerlo, pero vengo a decir que tengo ganas de vivir, que no quiero hacer daño a la gente que me quiere y que quiero ser feliz», reconocía.

El momento más impactante, y polémico, de aquella entrevista en televisión fue cuando afirmó que su primera raya fue a los 15 años y que su padre llegó a darle droga para evitar que tomase adulterada.

Hoy, diez años después, la DJ es una mujer renovada y feliz. "Sé de sobra que no ha sido fácil y que no todos los días uno se levanta con la misma fuerza, pero tú ya llevas 10 años sacando motivación y ganas para ser la mejor versión de ti misma. Sin drogas, sin alcohol, pero también con la mejor actitud posible ante la vida, venga como venga. Y por eso te quiero y te admiro tanto", le dedica Javier Sánchez, amigo y compañero de profesión en su perfil de Instagram. "No puedo estar más orgulloso de ti y del ejemplo que eres para todos. Muchas gracias por dejarme ver cómo creces desde cerca y poder disfrutar de cada reto superado a tu lado. A por otros 10, 20, 70... ¡Eres la mejor!", concluye.